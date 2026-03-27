Caso Cosenza calcio, c’è una data per il Consiglio comunale aperto

il confronto

COSENZA Dopo il rinvio, avvenuto mercoledì scorso in Consiglio comunale, della discussione sulla concessione dello stadio San Vito-Marulla al Cosenza Calcio, il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, torna sulla vicenda annunciando nuovi sviluppi. «Nei prossimi giorni sarà convocata una Conferenza dei Capigruppo – ha dichiarato Mazzuca – al fine di condividere e definire le modalità per la convocazione di un Consiglio comunale aperto».

«Nel corso della riunione aggiunge Mazzuca – verrà proposta la data di mercoledì 10 aprile per lo svolgimento della seduta, che sarà interamente dedicata alla situazione del Cosenza Calcio, tema di grande rilevanza per la comunità cittadina. L’iniziativa punta a favorire un confronto ampio e partecipato, aperto al contributo delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini. Ulteriori comunicazioni saranno fornite nei prossimi giorni in merito agli aspetti organizzativi».

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