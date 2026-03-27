Dopo Catanzaro, l’Italia Under 19 arriva a Cosenza: domani la sfida contro la Slovacchia

qualificazioni all’europeo

COSENZA Dopo Catanzaro, tocca a Cosenza. La Nazionale italiana Under 19 prosegue il suo cammino nella fase Elite di qualificazione all’Europeo facendo tappa nella città dei Bruzi, dove domani, sabato 28 marzo alle ore 17, affronterà la Slovacchia allo stadio San Vito-Marulla.

Gli azzurrini arrivano all’appuntamento forti di un esordio convincente: giovedì, allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro l’Ungheria. Un debutto che lascia ben sperare per il prosieguo del percorso verso la fase finale dell’Europeo.

Proprio nella sede della Lega Nazionale Dilettanti, nel capoluogo calabrese, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del torneo, alla presenza del sindaco di Cosenza Franz Caruso, insieme al primo cittadino di Catanzaro Nicola Fiorita, al presidente della Lnd Calabria Saverio Mirarchi, al ct azzurro Alberto Bollini, al calciatore Mattia Liberali e al capo delegazione Gianfranco Serioli.

Caruso ha sottolineato il valore sportivo e simbolico dell’evento, evidenziando come «la Nazionale unisce e rappresenta tutti», rimarcando anche il clima di collaborazione tra Cosenza e Catanzaro: un segnale importante, perché il calcio – soprattutto quando veste l’azzurro – riesce a superare divisioni e rivalità.

L’appuntamento del “Marulla” assume così un significato che va oltre il semplice dato sportivo. Per il sindaco, infatti, può diventare «un’occasione speciale per riportare i tifosi cosentini allo stadio», riaccendendo una passione che negli ultimi tempi si è affievolita sugli spalti. Da qui anche l’invito rivolto a tutta la città e alla provincia a partecipare, approfittando della possibilità di assistere gratuitamente alla gara.

A rendere ancora più sentita la sfida ci sarà anche la presenza, tra i convocati dell’Italia Under 19, del giovane portiere del Cosenza calcio Tommaso Vannucchi.

Il ritorno degli azzurri a Cosenza si inserisce inoltre in un percorso più ampio che ha già visto la città protagonista con altri eventi legati alle nazionali, anche femminili. Un segnale di attenzione da parte della federazione che l’amministrazione comunale ha particolarmente apprezzato.

E guardando al passato, il sindaco ha voluto ricordare un precedente storico: il 1° novembre 1967, proprio al San Vito, si disputò la sfida tra Italia e Cipro, valida per le qualificazioni europee poi vinte dagli azzurri nel 1968. Sotto una pioggia battente, l’Italia si impose per 5-0 con una tripletta di Gigi Riva e una doppietta di Sandro Mazzola, in una formazione guidata da Ferruccio Valcareggi e ricca di campioni.

Domani, a distanza di quasi sessant’anni, Cosenza torna a respirare il fascino dell’azzurro, con la speranza che il presente possa aprire nuove pagine di sport e partecipazione. (redazione@corrierecal.it)

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