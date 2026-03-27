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avanzano i lavori

«L’ospedale della Sibaritide è davvero vicino al traguardo»

Lo afferma il segretario generale della Fillea Cgil Calabria Simone Celebre. I lavori hanno superato il 75% e sono nella fase finale

Pubblicato il: 27/03/2026 – 8:31
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«L’ospedale della Sibaritide è davvero vicino al traguardo»

«L’ospedale della Sibaritide è davvero vicino al traguardo». Lo afferma, in un post su Facebook, il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre. «Dall’ultimo incontro in cantiere, svolto oggi – scrive il sindacalista – emerge un dato chiaro. I lavori hanno superato il 75% e siamo ormai nella fase finale. Un passo importante che avvicina concretamente la realizzazione di un’opera attesa da anni. Adesso, però, serve chiarezza: tempi certi e un confronto immediato con il presidente della Regione Calabria e con tutti gli enti competenti. Non si può più perdere tempo. Restano ancora passaggi fondamentali, come gli allacci e la messa in esercizio, ed è proprio ora che bisogna accelerare. Un’opera così non è solo un cantiere, ma un diritto che si realizza. Significa sanità più vicina, più dignitosa, più giusta per un intero territorio che per troppo tempo ha aspettato. I cittadini calabresi – conclude Simone Celebre – meritano risposte concrete, ma meritano soprattutto rispetto. Rispetto dei tempi, degli impegni e delle risorse pubbliche investite. Noi della Fillea Cgil Calabria continueremo a seguire passo dopo passo quest’opera, fino alla consegna definitiva, vigilando affinché nulla venga rallentato e tutto si realizzi nel rispetto della legalità e della qualità».

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