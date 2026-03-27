‘Ndrangheta, Maiolo come “Berlino” e le chat criptate intercettate dai francesi: «Mi serve un pacco di bianca»

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VIBO VALENTIA Avrebbero utilizzato «tecniche di comunicazione all’avanguardia» in modo da eludere le intercettazioni grazie alla tecnologia SkyECC, chat crittografate su cui scambiarsi foto e informazioni. Utilizzando anche “nickname” per celare la propria identità, tra cui i nomi delle città, forse ispirati dalla celebre serie tv “La Casa di Carta”. Angelo Maiolo, ritenuto dalla Dda al vertice dell’omonima ‘ndrina dedita al narcotraffico, avrebbe scelto “Berlino” come soprannome, ma tra le intercettazioni spuntano anche nickname come “Monaco”, “Jolly” o “L’elettricista”. È quanto emerge dall’inchiesta che ha portato all’operazione scattata ieri contro il locale di Ariola, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Dda di Catanzaro. In totale 15 le persone indagate, alcune delle quali già coinvolte in Habanero, l’inchiesta da cui scaturisce il nuovo filone relativo al narcotraffico.

L’aiuto delle autorità francesi

La Dda ha ricostruito una presunta rete di distribuzione della droga operativa in tutta Italia, con il «centro decisionale» nelle Preserre vibonesi e basi logistiche da Sud a Nord. Fondamentale per le indagini è stata la cooperazione con l’Europol e le autorità francesi, che avevano individuato il traffico di comunicazioni sul proprio server e hanno trasferito le chat scambiate fra gli indagati con la tecnologia SkyECC a quelle italiane. Molti dei messaggi sono stati cancellati – evidenzia la Dda – mentre altri sono stati salvati e quindi è stato possibile individuare «testi, foto, file vocali e stralci delle altre chat». Grazie alle intercettazioni gli inquirenti sono riusciti a ricostruire una serie di episodi in cui sarebbe stata ceduta la droga ad acquirenti venuti in Calabria. Come nel caso di un soggetto pugliese, individuato con il nickname “Hahshdyd”, che avrebbe chiesto un chilogrammo di cocaina ad Angelo Maiolo: «Compare mio – si legge – domani mi serve un pacco di Bianca quanto me la fai urgente». Nella chat – precisa la Dda – sono però presenti solo messaggi inoltrati dell’utente “Hahshdyd”, «probabilmente per via di un’impostazione da parte di Maiolo Angelo che cancellava i messaggi subito dopo l’invio».

Lo scambio di droga e la chat di gruppo

Maiolo si sarebbe subito attivato per reperire lo stupefacente, chiedendogli «un pacco» per il giorno dopo e «ricevendo quindi la foto proprio di un pacco confezionato di sostanza stupefacente». Dopo aver stabilito il prezzo, i due – secondo la ricostruzione degli inquirenti – si sarebbero messi d’accordo per vedersi il giorno successivo e, più precisamente, in tarda serata perché, avrebbe suggerito Maiolo, «x la legge che non c’è nessuno in giro». La vicenda – sottolineano gli inquirenti – risalirebbe a settembre 2020, in piena pandemia, dunque «vi era in coprifuoco nelle ore serali, per cui vi sarebbero state meno persone in giro». Una volta ottenuto lo stupefacente, Maiolo avrebbe ricontattato l’acquirente pugliese per mettersi d’accorso sullo scambio: quest’ultimo sarebbe arrivato in Calabria accompagnato da Antonio Maiolo, per poi incontrare nel parcheggio di un centro commerciale di Bovalino direttamente il fornitore, a sua volta accompagnato da un’altra persona. Una «eccessiva farraginosità dei contatti», scrivono gli inquirenti, che avrebbe portato addirittura alla creazione di «una chat di gruppo», così in maniera

immediata «ognuno avrebbe potuto scrivere nella chat e fornire le dovute informazioni a tutti loro». (ma.ru.)

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