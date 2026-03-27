Reggina, nuova modifica al calendario: rinviata la partita contro l’Enna

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REGGIO CALABRIA La corsa della Reggina verso la serie C continua a incontrare ostacoli logistici: dopo il rinvio per maltempo della gara contro l’Igea Virtus, poi recuperata e vinta in settimana dagli amaranto, un nuovo posticipo riguarda la prossima partita di campionato.

La sfida contro l’Enna, inizialmente prevista per giovedì 2 aprile 2026, è stata spostata a mercoledì 15 aprile, con fischio d’inizio alle ore 15. La decisione è stata presa a seguito di una richiesta della società siciliana e considerando la convocazione di due tesserati dell’Enna nella Nazionale maggiore del Ciad.

Questo nuovo rinvio arriva in un momento cruciale per la Reggina, impegnata nella volata per la promozione in serie C. Domenica prevista la sfida decisiva sul campo della capolista Athletic Palermo, distante 4 punti in classifica.

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