Amministrative Reggio, la Lega a sostegno di Cannizzaro: «Entusiasmo e compattezza»

VERSO IL VOTO

REGGIO CALABRIA La Direzione regionale della Lega Calabria, riunitasi oggi a Reggio alla presenza del vice segretario federale Sen. Claudio Durigon e del commissario regionale On. Valeria Sudano, ha condiviso un clima di forte coesione e determinazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Nel corso dei lavori è stato ribadito con convinzione il grande entusiasmo per la candidatura a sindaco di Reggio Calabria dell’on. Francesco Cannizzaro, «figura ritenuta autorevole, radicata e pienamente in grado di interpretare le esigenze della comunità reggina. Una posizione chiara e coerente nel tempo: già nell’ottobre 2025 il vice segretario federale Durigon aveva espresso il proprio apprezzamento per questa candidatura, oggi ulteriormente rafforzata nel quadro di una strategia condivisa» si legge in una nota. La Lega Calabria conferma «il proprio impegno a sostenere con responsabilità e spirito unitario il percorso del centrodestra, lavorando per offrire alla città una proposta politica solida, credibile e all’altezza delle sfide future».

Il gruppo consiliare: uniti per restituire alla città il ruolo che merita

Anche il Gruppo Consiliare della Lega al Comune di Reggio Calabria esprime “pieno, convinto e orgoglioso sostegno alla candidatura di Francesco Cannizzaro a Sindaco della Città. In un momento storico cruciale, segnato dalla necessità di un cambio di passo netto rispetto al recente passato, la Lega riconosce in Cannizzaro la figura capace di incarnare quella sintesi politica e quella forza propulsiva di cui Reggio ha disperatamente bisogno. La Lega – scrivono in una nota i consiglieri comunali della Lega Armando Neri, Antonino Caridi, Giuseppe De Biasi e Antonino Minicuci – sarà al fianco di Francesco Cannizzaro in questa scelta di concretezza e visione, che guarda al futuro della Città: infatti la discesa in campo del deputato reggino non è solo una scelta naturale dettata dall’appartenenza di coalizione, ma un atto di amore e responsabilità verso il territorio e verso Reggio Calabria. Francesco Cannizzaro ha dimostrato in questi anni, con i fatti e con una presenza costante a Roma, di saper ascoltare le istanze della nostra terra e trasformarle in risultati concreti, dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Lega. La sua energia, la sua conoscenza profonda della macchina amministrativa e la sua capacità di tessere reti istituzionali sono le garanzie di cui i reggini hanno bisogno per uscire dall’immobilismo. Il supporto della Lega si fonda sulla condivisione di un progetto politico che punta alla crescita della Città. Avere un Sindaco capace di dialogare direttamente con il Governo nazionale e regionale permetterà a Reggio Calabria di tornare protagonista nel Mediterraneo, sbloccando investimenti strategici per le infrastrutture, il turismo e la sicurezza”.

Per i quattro consiglieri comunali “non è più il tempo delle promesse sbiadite o dell’ordinaria amministrazione spacciata per straordinaria. Reggio deve tornare a correre. La Lega metterà a disposizione di Francesco Cannizzaro le proprie competenze, i propri valori e una squadra pronta a lavorare pancia a terra per restituire decoro, efficienza e dignità a ogni quartiere, dal centro alle periferie.

Siamo pronti a questa sfida elettorale con la consapevolezza di avere il miglior candidato sindaco. Il centrodestra unito attorno alla figura di Cannizzaro rappresenta una scelta credibile e forte, per voltare finalmente pagina, ponendo sempre al centro dell’azione politica il cittadino, il lavoro e la Città” concludono Neri, Caridi, De Biasi e Minicuci.