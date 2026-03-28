Catanzaro, oggi il voto per il rinnovo del Consiglio provinciale – LISTE E CANDIDATI

la sfida

CATANZARO Oggi si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro: si tratta di elezioni di secondo grado, nel senso che sono riservate sia come elettorato attivo che come elettorato passivo solo a sindaci e agli amministratori degli 80 Comuni della provincia (l’elezione del presidente della Provincia invece è prevista in autunno, comunque prima della fine dell’anno). ll seggio, allestito a Palazzo di Vetro, apre questa mattina alle ore 7 e chiude alle ore 22, poi a seguire ci sarà lo scrutinio. Sono in totale cinque le liste in corsa per le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro (in basso tutte le liste e i candidati). Per il centrodestra in campo quattro liste, riconducibili ai partiti classici della coalizione anche se con simboli civici: la “Provincia al centro” per Forza Italia, “Venti da Sud” per Fratelli d’Italia, “La Provincia ci lega” per la Lega e “Provincia Moderata” per Noi Moderati. Lista unica e unitaria invece per il centrosinistra, che ha presentato l’aggregazione “Progressisti per la Provincia”, frutto dell’accordo tra Pd, M5S, Avs, Psi, Casa Riformista, Rifondazione comunista, Cambiavento. Nella consiliatura uscente a detenere la maggioranza è stato il centrodestra (con 9 seggi su 12). (c. a.)

Lista “Venti da Sud”

Pietro Fazio

Francesco Fragomele

Antonello Formica

Emanuele Amoruso detto Lele

Domenico Gallelli

Caterina Scerbo

Santa Monica Leone

Rosaria Giuseppina Rizzo

Lista “La Provincia ci Lega”

Francesco Argento

Gennaro detto Mimmo Gianturco

Eugenio Riccio

Pasqualina Corica

Luca Cortese

Laura Moschella

Serena Notaro

Maria Lucia Raso

Salvatore Sinopoli

Lista “Provincia Moderata”

Alessandro Angotti

Concetta Chirillo

Adelaide Colosimo

Nico Dara

Alessandro Falvo

Matteo Folino

Amanda Gigliotti

Pietro Gigliotti

Francesco Mazzotta

Rita Azzurra Raneri

Giuseppe Ruperto

Fabio Scicchitano

Lista “La Provincia al Centro”

Tommaso Berlingò

Eleonora Bifano

Alessio Bressi

Francesco Cantaffa

Antonietta Chiarella

Andrea Chiodo

Paolo Colosimo

Giuseppe Frjia

Rita Fulciniti

Elio Gigliotti

Chiara Mancuso

Davide Mastroianni

Lista “Progressisti per la Provincia”

Gregorio Buccolieri

Saverio Costantini

Domenico Giampà

Antonella Pascuzzi

Lidia Vescio

Gregorio Zaccone

Maria (detta Niny) Gigliotti