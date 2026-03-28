Catanzaro, oggi il voto per il rinnovo del Consiglio provinciale – LISTE E CANDIDATI
Il centrodestra in campo con quattro liste civiche ma riconducibili ai partiti della coalizione, il centrosinistra in corsa con una lista unica
CATANZARO Oggi si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro: si tratta di elezioni di secondo grado, nel senso che sono riservate sia come elettorato attivo che come elettorato passivo solo a sindaci e agli amministratori degli 80 Comuni della provincia (l’elezione del presidente della Provincia invece è prevista in autunno, comunque prima della fine dell’anno). ll seggio, allestito a Palazzo di Vetro, apre questa mattina alle ore 7 e chiude alle ore 22, poi a seguire ci sarà lo scrutinio. Sono in totale cinque le liste in corsa per le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro (in basso tutte le liste e i candidati). Per il centrodestra in campo quattro liste, riconducibili ai partiti classici della coalizione anche se con simboli civici: la “Provincia al centro” per Forza Italia, “Venti da Sud” per Fratelli d’Italia, “La Provincia ci lega” per la Lega e “Provincia Moderata” per Noi Moderati. Lista unica e unitaria invece per il centrosinistra, che ha presentato l’aggregazione “Progressisti per la Provincia”, frutto dell’accordo tra Pd, M5S, Avs, Psi, Casa Riformista, Rifondazione comunista, Cambiavento. Nella consiliatura uscente a detenere la maggioranza è stato il centrodestra (con 9 seggi su 12). (c. a.)
Lista “Venti da Sud”
Pietro Fazio
Francesco Fragomele
Antonello Formica
Emanuele Amoruso detto Lele
Domenico Gallelli
Caterina Scerbo
Santa Monica Leone
Rosaria Giuseppina Rizzo
Lista “La Provincia ci Lega”
Francesco Argento
Gennaro detto Mimmo Gianturco
Eugenio Riccio
Pasqualina Corica
Luca Cortese
Laura Moschella
Serena Notaro
Maria Lucia Raso
Salvatore Sinopoli
Lista “Provincia Moderata”
Alessandro Angotti
Concetta Chirillo
Adelaide Colosimo
Nico Dara
Alessandro Falvo
Matteo Folino
Amanda Gigliotti
Pietro Gigliotti
Francesco Mazzotta
Rita Azzurra Raneri
Giuseppe Ruperto
Fabio Scicchitano
Lista “La Provincia al Centro”
Tommaso Berlingò
Eleonora Bifano
Alessio Bressi
Francesco Cantaffa
Antonietta Chiarella
Andrea Chiodo
Paolo Colosimo
Giuseppe Frjia
Rita Fulciniti
Elio Gigliotti
Chiara Mancuso
Davide Mastroianni
Lista “Progressisti per la Provincia”
Gregorio Buccolieri
Saverio Costantini
Domenico Giampà
Antonella Pascuzzi
Lidia Vescio
Gregorio Zaccone
Maria (detta Niny) Gigliotti