Famoso sul web per gli scherzi, arrestato con 1,5 chili di cocaina

Il volto noto

Il 65enne Salvatore Mazzotta, tra i volti salentini più conosciuti del web per i suoi scherzi nei bar diventati virali con oltre 45mila follower su Instagram, è stato arrestato dalla guardia di finanza di Lecce per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Mazzotta è stato sorpreso dai finanzieri vicino alla sua abitazione a Lecce con una busta contenente due involucri con 1,5 chili di cocaina. La droga, secondo gli inquirenti, era destinata al mercato locale e al dettaglio avrebbe potuto fruttare 200mila euro. (ANSA)

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