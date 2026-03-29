Catanzaro e Cosenza, il pubblico è il sesto uomo dell’Italia Under 19. Martedì la sfida decisiva

verso l’europeo

CATANZARO A Turchia-Italia mancano ancora 48 ore, ma ci sono già 2.700 cuori azzurri pronti a sostenere la Nazionale Under 19 nella gara decisiva per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo in programma in Galles. Le prime due, contro Ungheria e Slovacchia, hanno fatto registrare complessivamente circa 6.000 spettatori, divisi tra i 3.000 del “Nicola Ceravolo” di Catanzaro e gli altrettanti che ieri al “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza hanno spinto i ragazzi di Alberto Bollini alla seconda vittoria di fila.

Serve un ultimo sforzo per festeggiare una qualificazione che lo scorso anno l’Italia proprio a Catanzaro non riuscì a ottenere sebbene avesse chiuso la fase Elite senza sconfitte (un successo con la Francia e due pareggi contro Spagna e Lettonia): lo stesso Bollini, ma anche i giocatori, in questi giorni hanno ringraziato i tifosi e fatto diversi appelli al pubblico di Catanzaro, che anche martedì – come accaduto già nelle prime due partite – potrà accedere gratuitamente allo stadio, scaricando un biglietto sul sito ticketing.figc.it. Oggi, per la squadra, giornata di scarico, con un leggero allenamento che si è svolto in mattinata e riservato ai giocatori che ieri non sono scesi in campo contro la Slovacchia. È sceso in campo nella ripresa, e ha anche segnato il gol del 3-0, Federico Coletta, uno dei quattro giocatori che già lo scorso anno avevano fatto parte della spedizione azzurra in Calabria (gli altri sono Andrea Natali, Mattia Liberali ed Emanuele Sala, quest’ultimo squalificato martedì contro i turchi dopo l’espulsione di ieri). Il centrocampista romano del Benfica, proprio dopo il rosso a Sala, ha anche ereditato dal centrocampista del Milan la fascia di capitano, trovando la rete con un movimento da centravanti. «Venire qui ogni volta, con questa maglia, con questa squadra, con questo staff e con questo pubblico, è stupendo – ha ammesso Coletta –. Rappresentare la Nazionale, il tricolore, è un’emozione incredibile, e io cerco di fare sempre il meglio per aiutare la squadra. Quella contro la Slovacchia è stata una vittoria meritata, ora manca un’ultima partita e speriamo di vincere anche questa». L’ingresso per la partita tra Italia e Turchia (martedì 31 alle 15) sarà gratuito, dietro presentazione di un titolo di accesso scaricabile sul portale ticketing.figc.it.

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