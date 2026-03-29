Cosenza, troppi pedoni investiti su viale Cosmai: installati finalmente i dossi in muratura

la contromisura

COSENZA La casistica è, purtroppo, in continuo aggiornamento: l’ultimo episodio risale a gennaio 2026, ma i pedoni investiti su viale Cosmai sono una costante. O meglio lo erano – almeno così si spera – dopo che sono finalmente iniziati i lavori di installazione dei dossi in muratura per ridurre la velocità dei mezzi in transito lungo una delle più importanti arterie della viabilità interna tra Cosenza e Rende, percorsa peraltro anche da autobus e mezzi pesanti.

Nel 2022 due anziane donne furono investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, mentre più di recente le cronache riportano il caso di una coppia di anziani travolta vicino alla chiesa di viale Cosmai; quanto basta perché i residenti tornassero a chiedere sicurezza. Ora finalmente un segnale da parte dell’amministrazione comunale: qualche disagio e rallentamento legato al momentaneo restringimento di carreggiata per ultimare i lavori è il prezzo minimo da pagare proprio nel nome della tanto invocata incolumità dei pedoni. (redazione@corrierecal.it)

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