La Pirossigeno sbanca il PalaLumaka e rimane in vetta

basket serie d

Strepitosa Pirossigeno. In un PalaLumaka stracolmo e dopo una falsa partenza, ribalta il match e consolida il primato. Un punteggio che non lascia spazio, 67-78. E la Geremia Lumaka Reggio Calabria esce sconfitta nonostante una prova gagliarda dei suoi giocatori. Da segnalare, nel primo quarto, che il primo arbitro, Davide Sposato s’infortuna ed è costretto a lasciare il campo, rimane come direttore di gara il solo Davide Laurenda.

La cronaca della partita

Ritmi alti in partenza, qualche errore di troppo al tiro dei rossoblù e Lumaka piazza un break di 6-0, al secondo minuto. Quarto minuto e i padroni di casa continuano a marciare benissimo contro una Pirossigeno che sembra non essere ancora entrata in campo. Chiama tempo, Manu Gallo, a 6.18, sul 10-1. Ritornano in campo con un buon piglio, i Lupi, piazzano un contropiede e una tripla, ma risponde bene Lumaka, a 5.48, 13-5, ma qualche secondo dopo, si ferma per infortunio il primo arbitro, Davide Sposato, che deve lasciare il campo. Continuerà il solo Laurenda. Compito arduo, attende il direttore di gara. Assist di Ginefra per Milosavljevic, 15-10, i cosentini sembrano rinati, sono scesi finalmente in campo. I reggini risalgono in cattedra e si allontanano nuovamente, difesa troppo morbida e a 1.09 dalla prima sirena 25-16. Termina il primo quarto, 26-17. Una tripla per parte, ad aprire la seconda frazione, poi uno stoppatone di Daniele Russo, ma Lumaka non molla e al secondo minuto il divario è immutato, 31-22. Milosavljevic da sotto è imprendibile, Martino non è da meno, la panchina rossoblù chiama timeout a 7.19m dalla pausa lunga sul 33-24. Lupi di nuovo fermi. E punteggio fermo al più 9, 41-32 a 2.33 dalla seconda sirena. Espulsione per Nicco Guzzo, la decisione arbitrale è sembrata severe e rischia di innervosire i giocatori che da entrambe le parti stanno disputando un’ottima gara. Timeout della panchina reggina, a 1.16, 44-36. Termina il primo tempo (44-40). E a fil di sirena, non entra la tripla di Montemurro: tutti nello spogliatoio! Spumeggiante inizio quarto, Cosenza va avanti di 1, risponde Lumaka e a 6.47 solo un punto divide le due squadre, 48-47. Che gancio, Giampà. Sorpasso dei Lupi, chiama timeout Geri, a 5.41 dalla terza sirena, il tabellone dice 48-51. From downtown, tripla di Simone Ginefra! Pirossigeno a più 6.

Galvanizzati, i Lupi, più 11 grazie al tap in di Danielone Russo. Si chiude il terzo quarto, i rossoblù giocano un parziale monstre, 25-8 e chiudono con il massimo vantaggio, più 13, 52-65. Ultimo quarto che inizia con tanti errori da parte di tutt’e due i quintetti, al terzo minuto, 54-66. Ancora Guido, Pietro va a segno con una tripla che porta i suoi a più 15, a 5.28, 54-69. È show dei Lupi! Assist al bacio di Ginefra per Milosavljevic che in giravolta la mette dentro, a 2.08, 60-78.

Il tabellino

Geremia Lumaka Reggio Calabria: Vizzari 8, Martino 4, Albanese, Romeo G. 19, Famà 14, Musacchio 6, Minuto 2, Catone 2, Stelitano, Buffon 5, Torres, Romeo F. 7. Coach: Milo Geri.

Pirossigeno Cosenza Basket: Guzzo 5, Milosavljevic 13, Russo 9, Ginefra (C) 8, Carravetta, Montemurro 4, Guido 21, Meduri, Giampà 15, Lonetti, Diatta, Lappano 3. Coach: Manu Gallo. Secondo allenatore: Marco Greco. Arbitri: Davide Sposato di Cosenza e Davide Laurenda di Reggio Calabria.

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