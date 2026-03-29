Provinciali di Catanzaro: vince ancora il centrodestra, vola FdI. Ecco il nuovo Consiglio – NOMI

le elezioni

“CATANZARO “Vola” Fratelli d’Italia, che vince il derby interno nel centrodestra eleggendo 4 consiglieri, il doppio di Forza Italia e Lega: in ogni caso vince, secondo le previsioni della vigilia, il centrodestra, che si conferma maggioranza a Palazzo di Vetro, con un centrosinistra che comunque “tiene”. Sono questi alcuni dei dati più significativi dello spoglio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro. Un test elettorale dal significato sicuramente politico anche se parziale, trattandosi di un’elezione di secondo grado riservata solo ai sindaci e agli amministratori comunali dei centri della Provincia e di un’elezione che non prevedeva collegamenti delle liste con un candidato presidente. Alla fine si può dire comunque che il centrodestra, che ha la guida di Palazzo di Vetro nella figura del presidente Amedeo Mormile, della Lega, sui 12 complessivi ha eletto 9 consiglieri provinciali, espressione dei quattro partiti maggiori della coalizione, che hanno corso sotto simboli civici ma facilmente riconoscibili: Venti da Sud-Fratelli d’Italia, Provincia al centro-Forza Italia, Provincia ci lega-Lega, Provincia Moderata-Noi Moderati. Quanto al centrosinistra, che correva con una sola lista, Progressisti per la Provincia, frutto dell’accordo tra Pd, M5S, Avs, Ps, Casa Riformista, Cambiavento, Rifondazione comunista, 3 i consiglieri provinciali eletti.

Gli eletti

In sintesi, Venti da Sud-Fratelli d’Italia elegge 4 consiglieri provinciali: Francesco Fragomele, Pietro Fazio. Emanuele Amoruso, Antonello Formica. La Provincia al centro-Forza Italia elegge 2 consiglieri provinciali: Tommaso Berlingò, Paolo Colosimo. La Provincia ci lega-Lega elegge 2 consiglieri provinciali: Eugenio Riccio, Salvatore Sinopoli. La Provincia Moderata-Noi Moderati elegge un consigliere provinciale: Matteo Folino. La lista Progressisti per la Provincia elegge 3 consiglieri provinciali: Gregorio Buccolieri, Domenico Giampà, Lidia Vescio. Piuttosto alta l’affluenza alle urne: ha votato l’87,65% degli amministratori della provincia di Catanzaro. (a. c.)

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