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Al via la raccolta fondi per realizzare Domus-B, il progetto nato dalla storia di Mariano

Il bambino calabrese sarà tra i primi beneficiari del modulo abitativo pensato per bambini con obesità grave

Pubblicato il: 30/03/2026 – 12:27
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Al via la raccolta fondi per realizzare Domus-B, il progetto nato dalla storia di Mariano

CATANZARO La Fondazione Bambino Gesù del Cairo Ets, presieduta da monsignor Yoannis Lazhi Gaid, già segretario personale di Papa Francesco, ha avviato sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo una raccolta fondi per realizzare Domus-B: un modulo abitativo sperimentale dedicato a minori con obesità grave e condizioni cliniche complesse. Il progetto è sviluppato in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e il Policlinico Gemelli, con un obiettivo di raccolta di 100.000 euro entro il 31 luglio 2026. Domus-B nasce dalla storia di Mariano, dodicenne originario di Maida, un comune in provincia di Catanzaro, affetto da una patologia rara che lo ha portato a raggiungere quasi 200 kg. La Fondazione lo ha preso in carico offrendo supporto sanitario e logistico, trasformando la sua esperienza in un modello progettuale concreto. La sua vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle istituzioni, fino all’udienza privata con Papa Leone XIV.

piccolo Mariano

Il modulo, di 12ž3 metri, è progettato secondo criteri di architettura assistiva bariatrica pediatrica: accessibilità totale, domotica, sistemi di sicurezza e arredi dedicati. Il progetto prevede anche la realizzazione del primo Libro Bianco sull’abitazione bariatrica pediatrica, open source, con linee guida per famiglie, progettisti e istituzioni. Il budget copre costruzione, allestimento, formazione dei caregiver, monitoraggio clinico e produzione di documentazione scientifica. Mariano sarà tra i primi beneficiari e contribuirà alla validazione del modello.

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