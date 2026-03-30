Camorra, colpo al clan dei Casalesi: 23 misure cautelari

il blitz

Blitz all’alba dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, diretti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di indagati ritenuti il nuovo vertice della fazione Zagaria del clan dei Casalesi. I reati contestati, a vario titolo, vanno dall’associazione mafiosa, al concorso esterno in associazione mafiosa, all’estorsione, all’usura, al trasferimento fraudolento di valori, all’illecita concorrenza con violenze e minacce, al riciclaggio, all’autoriciclaggio, all’intestazione fittizia di beni, nonché alla detenzione e porto di armi e munizioni e al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Le misure eseguite sono circa 23, e alcuni indagati erano anche all’estero. I particolari dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso la sala Beatrice (8 piano) della citata Procura, presieduta dal Procuratore Capo, Nicola Gratteri, alla quale parteciperà anche il Comandate Provinciale dei Carabinieri di Caserta, Col. Manuel Scarso, il Col. Paolo Vincenzoni vice comandante del ROS e il Ten. Col. Melissa Sipala, comandante del Reparto Operativo di Caserta.

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