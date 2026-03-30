Catanzaro, ripartenza a Pasquetta senza Iemmello: al Ceravolo arriva il Monza

dopo la pausa

CATANZARO Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, il Catanzaro è pronto a tornare in campo nel giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, per una sfida che sa già di snodo importante della stagione. Al “Ceravolo” arriverà il Monza, avversario di alto livello che metterà alla prova le ambizioni dei giallorossi guidati da Alberto Aquilani.

La squadra giallorossa è chiamata a reagire dopo il pesante ko di Cesena, che ha interrotto una striscia positiva di otto risultati utili consecutivi, durante la quale erano arrivati ben 20 punti. Una battuta d’arresto che ha lasciato inevitabilmente qualche scoria, ma che non cancella quanto di buono costruito nelle settimane precedenti.

Di fronte ci sarà un Monza in piena corsa per la promozione diretta. I brianzoli occupano infatti il secondo posto in classifica, a sole tre lunghezze dalla capolista Venezia, e rappresentano uno dei test più impegnativi per valutare lo stato di forma del Catanzaro e le sue reali ambizioni in vista dei playoff. Obiettivo dichiarato dei giallorossi resta quello di consolidare il quinto posto, difendendosi dall’assalto del Modena, distante appena due punti.

A complicare i piani di Aquilani ci saranno però alcune assenze pesanti. Oltre a Nuamah, fermato per due giornate dal Giudice sportivo, mancherà anche il capitano Pietro Iemmello, squalificato per un turno. Un doppio forfait che costringerà l’allenatore a ridisegnare il reparto offensivo, cercando nuove soluzioni per mantenere pericolosità e incisività.

Ci saranno certamente Pittarello e soprattutto Liberali, il talentino scuola Milan in evidenza proprio in questi giorni in Calabria con la Nazionale Under 19. Domani la sfida decisiva di qualificazione all’Europeo al Ceravolo contro la Turchia. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato