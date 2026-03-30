Crollo in piazzetta Toscano, nuovo sopralluogo del sindaco Franz Caruso

centro storico

COSENZA Nuovo sopralluogo, nella mattinata odierna, del sindaco Franz Caruso nell’area di Piazzetta Toscano, nel centro storico cittadino, interessata nella serata di venerdì scorso da un crollo parziale di un rudere già precedentemente transennato. L’episodio, fortunatamente, non ha comportato danni a persone.

Il Primo Cittadino si è recato sul posto sin dalle prime ore successive all’evento, seguendo direttamente tutte le fasi dell’intervento e coordinandosi con i volontari della Protezione Civile e con i tecnici comunali, prontamente attivati per la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sin da subito anche il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca, gli assessori Pasquale Sconosciuto e Veronica Buffone ed il consigliere comunale Massimiliano D’Antonio.

Le operazioni di rimozione dei detriti e di eliminazione delle parti pericolanti sono state effettuate nell’immediatezza del crollo, sono proseguite per l’intera giornata di sabato e sono tuttora in corso, con ulteriori opere finalizzate al completo ripristino delle condizioni di sicurezza della zona.

“Sin da subito – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – è stata attivata ogni procedura necessaria a garantire la tutela della pubblica incolumità. Ho ritenuto opportuno essere presente sul posto fin dalle prime ore per seguire direttamente l’evolversi della situazione e assicurare un intervento tempestivo ed efficace. Desidero ringraziare i volontari della Protezione Civile e i tecnici comunali per la professionalità e la prontezza dimostrate”.

Il Sindaco ha inoltre evidenziato come l’Amministrazione comunale stia operando senza soluzione di continuità per il ripristino delle condizioni di normalità: “Sono in corso tutte le attività necessarie al completamento degli interventi nel più breve tempo possibile. Già nella giornata odierna, o al più tardi entro domani, salvo imprevisti, si procederà con l’intervento sulla condotta idrica, indispensabile per il ripristino della regolare fornitura alle utenze interessate”.

Nelle more del ripristino del servizio, l’approvvigionamento idrico è stato garantito mediante l’impiego dell’autobotte de “I Falchi”, volontari della Protezione Civile comunale, assicurando così la continuità del servizio alle utenze coinvolte. Il settore welfare, infine, ha immediatamente attivato il Pronto Intervento Sociale.