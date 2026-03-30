Provincia di Cosenza, approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026-2028

la seduta

COSENZA Il Consiglio Provinciale di Cosenza ha approvato in via definitiva il bilancio di previsione 2026-2028, chiudendo così la sessione di bilancio che aveva visto una prima adozione da parte dell’assemblea consiliare e il successivo parere favorevole dell’Assemblea dei Sindaci, come previsto dalla legge Delrio.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Provincia, Biagio Faragalli, che ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto, ancora più significativo per un Ente che si trova in una condizione di disavanzo finanziario e che, proprio per questo, è chiamato a compiere scelte responsabili e orientate al risanamento: «Con l’approvazione del bilancio avviamo un percorso virtuoso che passa innanzitutto dal recupero dei crediti, in particolare circa 8 milioni di euro relativi alle quote TEFA non versate da molti Comuni. Stiamo lavorando nel rispetto degli Enti comunali, ma chiedendo agli stessi altrettanto rispetto, consapevoli delle difficoltà finanziarie, soprattutto dei piccoli Comuni. Per questo abbiamo già concordato appositi piani di rateizzazione».

Il Presidente ha inoltre evidenziato altri interventi strategici: «Un’azione fondamentale sarà la rinegoziazione dei mutui, dalla quale potremo ottenere un risparmio di circa un milione e mezzo di euro. Risorse che saranno destinate prioritariamente alla viabilità e all’edilizia scolastica. Su questi obiettivi chiediamo la disponibilità non solo della maggioranza, ma anche della minoranza, per un lavoro sinergico nell’interesse del territorio».

Nel corso della seduta, al successivo punto relativo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, il Presidente Faragalli ha inoltre evidenziato la volontà dell’Ente di avviare un percorso transattivo: «L’obiettivo è quello di contenere l’impatto economico e finanziario di queste partite, attraverso soluzioni che possano generare risparmi per il bilancio provinciale».

Faragalli ha poi indicato ulteriori priorità amministrative da perseguire nel breve periodo: «Tra gli obiettivi principali rientrano l’approvazione del PIAO; la presentazione delle linee guida della nuova governance dell’Ente; e un approfondimento sul fondo rilancio investimenti di cui alla Legge di Bilancio 145/2018 che finanzia alla Provincia circa 6,280 milioni di euro per le funzioni fondamentali, per il periodo dal 2019 al 2033, per comprendere se dopo il 2033 verrà rifinanziata e, in ogni caso, definire le modalità di copertura del fondo stesso a scadenza».

Dal fronte dell’opposizione, il consigliere Graziano Di Natale ha espresso una posizione costruttiva:

«Si tratta di un inizio proficuo per il raggiungimento di obiettivi concreti. È fondamentale dare seguito a una reale collaborazione istituzionale, per fornire risposte ai Comuni e investire sui temi centrali della viabilità e dell’edilizia scolastica».

Il consigliere ha inoltre avanzato alcune proposte operative: «Garantiamo la massima disponibilità politica su questi temi, ma riteniamo necessario procedere rapidamente con l’insediamento delle commissioni consiliari e con la creazione di un osservatorio sulla viabilità, strumenti indispensabili per affrontare in modo efficace le criticità del territorio».

Con l’approvazione del bilancio, la Provincia di Cosenza apre dunque una nuova fase amministrativa orientata al risanamento finanziario e al rilancio degli investimenti strategici.