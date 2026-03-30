Provincia di Crotone, Ammirati nuovo presidente. Esulta Forza Italia

la votazione

CROTONE Antonio Ammirati, sindaco di Cotronei, è il nuovo presidente della Provincia di Crotone. E’ questo l’esto dell’elezione di secondo grado, riservata solo agli amministratori dei Comuni del Crotonese, che si è svolta ieri. Ammirati, candidato presidente di Forza Italia, ha ottenuto 50.181 voti ponderati, superando lo sfidante Umberto Lorecchio, sindaco di Pallagorio, sostenuto da Noi Moderati, che ha ottenuto 44.453 voti ponderati. A festeggiare Ammirati, tra gli altri, l coordinatore regionale d Forza tala Francesco Cannizzaro, e il consigliere regionale di Forza Italia, Sergio Ferrari, già a sua volta presidente della Provincia di Crotone. A sostegno di Ammirati – secondo i “bene informat” – anche il sindaco di Crotone Vincenzo Voce. Eletti anche i neo consiglieri provinciali (in tutto 10, per la coalizione di Ammirati sono 7): sono Franco Parise (Provincia Futura), Fabio Manica (Forza Italia), Cataldo Maltese (Identità e Territorio), Antonio Ierardi (Idea Comune Territori al Centro), Vincenzo Familiari (In Provincia Crescere), Giuseppe Fiorino (Provincia Futura), Ferdinando Alfi (Forza Italia), Saverio Punelli (Identità e Territorio), Ramona Mauro (Provincia Futura), Antonio Ranieri (Idea Comune Territori al Centro). (redazione@corrierecal.it)

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