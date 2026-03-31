Addio a Rosario Chiriano, ex presidente del Consiglio regionale e parlamentare

la scomparsa

CATANZARO «La città capoluogo darà oggi il suo estremo e deferente saluto all’onorevole Rosario Chiriano, protagonista per almeno un ventennio della politica regionale e nazionale. Quando personalità come la sua ci lasciano, avvertire un senso di vuoto credo sia inevitabile, perché la perdita marca, una volta di più, la distanza che separa un mondo antico, fatto di valori politici autentici e alti, dalla realtà contemporanea che quegli stessi valori sembra, a volte, avere smarrito». Lo afferma, in una nota, Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro. «Da dirigente dell’Azione Cattolica, consigliere e presidente del Consiglio regionale e infine parlamentare della Repubblica, Chiriano – aggiunge Fiorita – fu sempre coerentemente fedele alla politica intesa come servizio da rendere alla comunità, con assoluta trasparenza e senso di responsabilità verso i cittadini e le Istituzioni. Binari su cui si mosse di conseguenza con garbo, sobrietà, rispetto verso le idee altrui. Una politica, dunque, mai distante dalla suo essere prima di ogni altra cosa valore umano. Rosario Chiriano ci lascia l’eredità tipica delle personalità più autorevoli. La lascia al Mezzogiorno, alla Calabria e alla città di Catanzaro, che amò venendone sempre ricambiato con rispetto e riconoscenza. Quella città che oggi lo piange, rendendo onore – conclude – alla sua memoria e stringendosi con affetto ai suoi familiari».

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