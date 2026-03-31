Appalti pilotati a Crotone, Voce prende le distanze: «Il Comune estraneo ai fatti»

la nota

CROTONE «Con riferimento alle recenti notizie diffuse in ordine all’emissione di un provvedimento cautelare afferente un’attività di indagine interessante ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione che coinvolge amministratori, imprenditori e professionisti della provincia di Crotone, fra cui il consigliere comunale Fabio Manica, al fine di non ingenerare confusione in ordine alla dilatazione dell’oggetto della stessa, preme precisare che il Comune di Crotone non risulta interessato da alcun profilo oggetto delle ipotesi accusatorie formulate e che nessun altro amministratore né dipendente appartenente al relativo apparato burocratico risulta interessato da attività di indagine». Lo afferma il Comune di Crotone in una nota a firma del sindaco Vincenzo Voce a proposito dell’inchiesta della procura su un giro di appalti pubblici della Provincia di Crotone che sarebbero stati pilotati verso professionisti amici dal consigliere provinciale Fabio Manica. «L’Amministrazione esprime, al contempo, piena fiducia nell’operato degli organi inquirenti. Tuttavia, proprio alla luce delle considerazioni sopra esposte e in vista delle prossime elezioni amministrative, si pone l’esigenza di una seria e approfondita riflessione sulle modalità e sulle condizioni con cui presentarsi al giudizio degli elettori, nel rispetto dei principi di responsabilità, trasparenza e credibilità istituzionale».

Perde pezzi la maggioranza

Intanti, perde pezzi il Consiglio comunale. La consigliera di maggioranza Floriana Mungari, eletta in una lista civica a sostegno del sindaco Voce, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni, seguendo quelle dell’assessora ai servizi sociali Filly Pollinzi. Le dimissioni non sono correlate all’inchiesta sugli appalti, ma alla “svolta a destra” del primo cittadino. «Con la presente, desidero comunicare ufficialmente le mie dimissioni dalla carica di consigliera comunale. Questa decisione non è stata facile, ma è stata presa in seguito alle recenti scelte politiche che non mi rappresentano, in vista delle prossime elezioni amministrative».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato