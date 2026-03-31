Il commercio in Calabria si ferma: lavoratori in sciopero a Pasqua, Pasquetta e nei giorni festivi

la protesta

Le lavoratrici e i lavoratori del commercio e della distribuzione moderna organizzata in Calabria incroceranno le braccia nelle principali giornate festive: Pasqua e Pasquetta (5 e 6 aprile), 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. A proclamare lo sciopero unitario sono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, che tornano a puntare il dito contro «gli effetti negativi della liberalizzazione totale degli orari commerciali. Negli ultimi anni – dichiarano le organizzazioni sindacali – si è affermato un modello senza regole, che ha esteso le aperture fino a 365 giorni l’anno, con turni sempre più pesanti e una flessibilità imposta che ha peggiorato le condizioni di lavoro senza portare né migliori salari né nuova occupazione stabile».

Sciopero nei giorni di Pasqua e Pasquetta

Al centro della mobilitazione c’è, soprattutto, il tema della conciliazione tra vita e lavoro «fortemente compromessa da un’organizzazione che obbliga sempre più lavoratrici e lavoratori a prestare servizio anche nei giorni festivi. Le festività – proseguono Filcams, Fisascat e Uiltucs – devono tornare ad essere un tempo di riposo, di relazioni e di vita. Non è accettabile che la competizione tra imprese si scarichi interamente sulle spalle di chi lavora». Lo sciopero in Calabria si inserisce in una vertenza più ampia a livello nazionale. Le tre federazioni hanno infatti recentemente scritto alla commissione Attività produttive della Camera dei deputati per chiedere di calendarizzare con urgenza le proposte di legge sulla regolamentazione degli orari e delle aperture festive. «La mobilitazione territoriale è anche uno strumento di sostegno all’iniziativa delle segreterie nazionali – sottolineano i sindacati – per riaprire un confronto parlamentare e superare definitivamente la liberalizzazione totale delle aperture domenicali e festive».

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