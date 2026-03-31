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Incidente nel tratto reggino, A2 temporaneamente chiusa tra Rosarno e Mileto in direzione nord

Ferito il conducente del veicolo pesante coinvolto nel sinistro e rimasto di traverso sulla carreggiata

Pubblicato il: 31/03/2026 – 17:52
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Incidente nel tratto reggino, A2 temporaneamente chiusa tra Rosarno e Mileto in direzione nord

REGGIO CALABRIA Lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”,  è temporaneamente chiuso il tratto al km 374,600, in direzione nord, a causa di un incidente che ha coinvolto un veicolo pesante, rimasto intraversato sulla carreggiata tra gli svincoli di Rosarno (RC) e Mileto (VV). Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, il conducente del mezzo è rimasto ferito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine e l’elisoccorso del 118,  per la gestione dell’emergenza e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Per il traffico diretto a nord si consiglia l’uscita allo svincolo di Rosarno, proseguimento lungo la SS 18 e successivo rientro in autostrada allo svincolo di Sant’Onofrio.

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