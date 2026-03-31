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le designazioni in c
Madonia al “Marulla” per Cosenza-Foggia. Tropiano arbitrerà Giugliano-Crotone
Resi noti i direttori di gara della 35esima giornata del campionato di serie C, girone C
Pubblicato il: 31/03/2026 – 19:02
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ROMA Sono stati resi noti i direttori di gara della 35esima giornata del campionato di serie C, girone C. 04/04: Casarano – Potenza (Striamo di Salermo); Catania – Picerno (De Angeli di Milano); Cavese – Casertana (Di Reda di Molfetta); Cerignola – Latina (Liotta di Castellammare di Stabia); Cosenza – Foggia (Madonia di Palermo); Giugliano – Crotone (Tropiano di Bari); Monopoli – Trapani (Gavini di Aprilia); Salernitana – Benevento (Di Loreto di Terni); Siracusa – Atalanta U23 (Vogliacco di Bari); Sorrento – Altamura (Recchia di Brindisi).
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