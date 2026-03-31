Ospedale di Corigliano Rossano: al via la riorganizzazione dei reparti per poli di specialità

la riorganizzazione

CORIGLIANO ROSSANO A seguito di un sopralluogo che ha visto la partecipazione del Commissario Straordinario dell’Asp di Cosenza Vitaliano De Salazar, del Capo Dipartimento interaziendale di Ostetricia e Ginecologia Scarpelli, della referente sanitaria Bernardi, della coordinatrice infermieristica di Reparto, del personale sanitario afferente allo stesso e dell’Ufficio Tecnico, si è stabilito di apportare alcune modifiche necessarie ai percorsi di cura, garantendo maggiormente la sicurezza delle mamme e dei neonati. “In tal senso, – si legge in una nota – si rappresenta quanto segue: Il trasferimento del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Corigliano Rossano, avverrà nelle giornate di Giovedì e venerdì prossimi, senza alcuna interruzione di servizio; nella giornata di sabato 4 Aprile prossimo, presso il Presidio di Corigliano, si effettuerà il trasferimento di Oncologia, Ematologia e Pneumologia di 2° livello; entro il mese di Aprile, seguirà sempre presso il Presidio di Corigliano, l’istituzione degli ambulatori di Gastroenterologia ove sarà possibile eseguire colonscopia e gastroscopia. Questa riorganizzazione, fissa l’istituzione di due distinti Presidi per specialità: “medico”-Corigliano , “chirurgico”-Rossano. Responsabili di tale organizzazione sono stati concordemente individuati nell’Ufficio Tecnico dell’Azienda e nella Direzione Sanitaria del Presidio. E’ evidente che non si è trattato di un ritardo ma, di una prudenza sanitaria che è sempre bene adottare”.

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