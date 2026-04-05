Bellissima Reggio Calabria. Su Rai Storia una puntata dedicata alla perla dello Stretto

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REGGIO CALABRIA Tra le città più belle della regione, Reggio Calabria ospita una gran varierà di opere artistiche e offre scorci di intensa, rara bellezza. È lei la protagonista dell’appuntamento con la serie ‘Storia delle nostre città’ in onda lunedì 6 aprile alle 22.10 su Rai Storia. La città si affaccia sul mare, e il suo clima mite le garantisce una grandissima fertilità, fattore determinante per il mercato di ortaggi, olio e vini. I resti subacquei di colonne romane, la bellissima fortezza aragonese e la Cappella del Duomo (nella foto l’interno della cattedrale con una sala scampata ai bombardamenti) sono solo alcuni dei suoi elementi più suggestivi. Reggio Calabria possiede anche uno dei musei archeologici più importanti in Italia, che conserva, oltre a reperti della Magna Grecia, anche gli splendidi Bronzi di Riace.