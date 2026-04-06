Beffa Catanzaro: il Monza pareggia su rigore all’ultimo secondo

serie b

CATANZARO Finisce 1-1 lo scontro ad alta quota tra Catanzaro e Monza, un pareggio che sta stretto ai giallorossi raggiunti dagli ospiti all’ultimo secondo. I calabresi partono forte e il gol arriva già al minuto sei: dal vertice sinistra dell’area Liberali mette al centro, Ciurria intercetta ma si lascia rubare la palla da Pontisso che trafigge Thiam con un destro a giro. I brianzoli reagiscono con un diagonale di Cutrone finito di poco a lato, i padroni di casa si affidano molto alle invenzioni di Liberali. Gli infortuni costringono gli allenatori a due cambi forzati, uno per parte: Frosinini al posto di D’Alessandro e Bakoune per Azzi. L’episodio che agita il “Ceravolo” arriva con l’espulsione di Alesi, punito col rosso diretto per una gamba giudicata troppo alta ai danni di Ravanelli. Nel recupero, occasionissima per il raddoppio del Catanzaro con Antonini che, sugli sviluppi di un calcio da fermo, colpisce la traversa. Il Monza ritorna dagli spogliatoi con un doppio cambio e un piglio più offensivo, ma Cutrone si becca il secondo giallo, per fallo su Antonini, ristabilendo la parità numerica. Il match viaggia su binari dell’equilibrio: i calabresi contengono bene, mentre gli ospiti provano ad alzare i giri del motore, ma il neoentrato Keita Balde si fa espellere ingenuamente lasciando i suoi in nove. Nel finale si segnala anche un palo di Pittarello, ma proprio sul gong Antonini atterra in area Petagna: dal dischetto Pessina non sbaglia e salva i suoi. Risultato che fa perdere al Monza il contatto con i primi due posti, mentre il Catanzaro mantiene salda la quinta posizione.

Il tabellino

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Brighenti 6.5, Antonini 5.5, Cassandro 6.5; Favasuli 6.5, Petriccione 6.5, Pontisso 7 (22′ st Pompetti 6), D’Alessandro 6 (18′ pt Frosinini 6); Liberali 6.5 (22′ st Rispoli 6), Alesi 5; Pittarello 6.5 (44′ st Koffi). In panchina: Marietta, Esteves, Bashi, Jack, Verrengia, Oudin, Di Francesco, Buglio. Allenatore: Aquilani 6

MONZA (3-5-2): Thiam 6; Ravanelli 6, Delli Carri 6, Lucchesi 6 (1′ st Carboni 6); Ciurria 5 (7′ st Balde 5), Obiang 5.5 (1′ st Caso 6), Pessina 6.5, Hernani 5.5 (29′ st Colpani 6), Azzi 6 (29′ pt Bakoune 6); Cutrone 5, Petagna 5.5. In panchina: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Colombo, Alvarez, Capolupo, Mota Carvalho. Allenatore: Bianco 6 ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6

RETI: 6′ pt Pontisso, 51′ st Pessina (rig).

NOTE: giornata nuvolosa, spettatori 8588. Espulsi al 36’pt Alesi per condotta violenta, Cutrone al 3’st per somma di ammonizioni, al 31’st Balde per condotta violenta. Ammoniti D’Alessandro, Pittarello, Lucchesi, Brighenti, Cassandro. Angoli 1-5. Recupero: 4′, 4′.

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