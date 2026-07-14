Crotone, Leandro Greco si presenta: «Qui perché ho trovato chiarezza e un progetto»

la conferenza stampa

CROTONE È iniziata ufficialmente l’avventura di Leandro Greco sulla panchina del Crotone. Il nuovo tecnico rossoblù è stato presentato oggi alla stampa alla presenza del patron Gianni Vrenna e del direttore generale Raffaele Vrenna. Greco ha esordito ringraziando la società per la fiducia ricevuta: «Arrivare a Crotone è un passaggio importante della mia carriera. So bene in quale piazza sono arrivato e conosco il valore di questa società». Il tecnico ha poi spiegato cosa lo ha spinto ad accettare la proposta del club: «Mi ha convinto soprattutto la trasparenza della società. Mi è stato illustrato con chiarezza il momento che sta vivendo il Crotone e quali sono gli obiettivi. Quando c’è chiarezza si possono gettare basi importanti».

Greco ha ribadito di affrontare questa nuova esperienza con grande entusiasmo: «Sono una persona ambiziosa. Ho 39 anni e alleno da quattro stagioni: arrivo qui con tanta voglia di costruire qualcosa di importante». Parlando della squadra, il neo allenatore ha sottolineato l’importanza di puntare su giovani motivati, spiegando che serviranno calciatori con fame e desiderio di emergere per creare un gruppo competitivo. Un passaggio anche sul rapporto con la tifoseria: «I tifosi incidono tantissimo sull’aspetto emotivo della squadra. Un ambiente unito può fare la differenza». Infine, sul piano tattico, Greco non ha voluto sbilanciarsi: «Le idee su come voglio vedere giocare la squadra sono molto chiare. Oggi, però, i moduli contano meno dei principi di gioco». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato