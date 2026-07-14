Preferenze, c’è l’intesa nella maggioranza

il dibattito sulla legge elettorale

ROMA I relatori di maggioranza daranno parere favorevole sull’emendamento di FdI, Noi moderati e Udc, e sul quale anche Lega e Forza Italia hanno annunciato il voto a favore, relativo alle preferenze con capilista bloccati. Lo conferma il “portavoce” dei relatori, Angelo Rossi di FdI: “Il parare sarà favorevole”, risponde. Il governo sull’emendamento sulle preferenze da inserire nella legge elettorale, con la ministra delle Riforme Casellati, secondo quanto apprende l’Agi da fonti qualificate, esprimerà parere conforme al relatore, dando ufficialmente il via libera al testo. Dunque, la maggioranza – e così anche il governo – dopo il via libera arrivato questa mattina da leghisti e azzurri, ha deciso un cambio di linea: non più rimettendosi all’aula ma mettendo il timbro sull’emendamento: “Ci mettiamo la faccia”, spiega un esponente dell’esecutivo.

Ammessi 114 voti segreti, compreso voto finale

La presidenza della Camera ha dato il via libera alle votazioni segrete su tutti gli emendamenti e articoli sui quali è previsto lo scrutinio non palese. Lo ha riferito all’Aula il presidente di turno Fabio Rampelli. Anche il voto finale sulla riforma della legge elettorale si svolgerà a scrutinio segreto, nonostante l’appello contrario di Giorgia Meloni diffuso via social nel pomeriggio. (Agi)

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