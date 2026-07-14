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una filiera da tutelare

Olio, Confagricoltura plaude ai controlli ma invita a sostenere le imprese

«Valorizzare il prodotto italiano e garantire liquidità»

Pubblicato il: 14/07/2026 – 18:40
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Olio, Confagricoltura plaude ai controlli ma invita a sostenere le imprese
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ROMA Favorire la liquidità delle imprese e insistere sulla valorizzazione del prodotto italiano in Italia e all’estero promuovendone il consumo e contribuendo concretamente alla ripresa del mercato. Queste le principali direttrici proposte dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, al tavolo di settore convocato oggi al Masaf, nell’ambito delle riunioni indette per affrontare la crisi del comparto olio. Sul fronte economico, Confagricoltura ha ribadito la necessità di strumenti di accesso e sostegno al credito per le imprese, attivando misure fiscali utili alla liquidità aziendale e alla tenuta economica del settore. L’olio di oliva italiano resta in difficoltà, soprattutto a causa di fattori esterni che frenano il mercato. Il prodotto fatica a trovare un’adeguata collocazione, con ricadute sempre più pesanti sulla tenuta economica delle aziende olivicole. “Bene l’impegno del governo e l’attività di controllo per le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, come avevamo sollecitato, perché – ha ribadito Giansanti – è importante garantire trasparenza nei confronti del consumatore”.

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