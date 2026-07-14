Non ha stalkerizzato la collega, docente Unical condannato solo per diffamazione
La decisione del tribunale di Cosenza. L’avvocato Francesco Chiaia ha difeso l’imputato
COSENZA Il professore Marcello Zanatta difeso dall’avvocato Francesco Chiaia è stato assolto dall’accusa di atti persecutori (stalking) reato ipotizzato nei confronti di una collega docente dell’Unical, ma è stato condannato per averla diffamata in alcune recensioni accademiche.
I fatti
Il prof. Zanatta era accusato di aver causato ansia timore e paura per averla continuamente fissata durante i consigli di facoltà, averla spiata durante le sue lezioni causandole ansia timore e paura. La parte civile ha insistito per la condanna di tutti i capi di imputazione. Il penalista ha puntato la sua difesa sul dibattimento contestando quanto sostenuto dal pm e dalla parte civile. Il presidente del tribunale monocratico, Eleonora Palmieri, ha accolto la tesi della difesa per lo stalking mentre ha deciso per la condanna per la diffamazione a mesi 10 di reclusione. (f.b.)
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato