Borghi d’Italia, San Nicola Arcella chiude al quinto posto la sfida nazionale

il risultato

SAN NICOLA ARCELLA Si è conclusa la sfida nazionale tra i venti borghi d’Italia, che ha visto San Nicola Arcella posizionarsi al quinto posto della classifica finale. Il risultato certifica il forte interesse verso la località calabrese, nota per il suo patrimonio naturalistico e storico. L’esito della votazione è stato determinato da una mobilitazione trasversale: «Un ottimo risultato, segno concreto di una comunità che si è fatta sentire, formata da cittadini, turisti, amici, sannicolesi che vivono fuori e da tutti coloro che portano San Nicola Arcella nel cuore», si legge in una nota del comune.

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