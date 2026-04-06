Dopo Cesena il Catanzaro vuole rialzarsi contro il Monza – PROBABILI FORMAZIONI

la sfida di pasquetta

CATANZARO Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, il Catanzaro è pronto a una sfida cruciale in campionato. Oggi pomeriggio alle 15, al “Ceravolo”, i giallorossi affronteranno il Monza, una delle squadre più competitive della serie B, in un match importante in chiave playoff. La squadra di Alberto Aquilani arriva a questa partita dopo la sconfitta di Cesena, che ha interrotto una serie di risultati positivi che durava da diverse settimane. Nonostante la battuta d’arresto, il Catanzaro resta tra le squadre più solide della parte alta della classifica e cercherà subito di riprendersi di fronte ai propri tifosi.

Il Monza, invece, è in piena corsa per la promozione diretta e rappresenta un test severo per valutare il reale potenziale dei giallorossi. Gli ospiti si trovano a pochi punti dalla vetta, un fattore che rende il confronto ancora più importante per entrambe le squadre.

Non mancano però le difficoltà per Aquilani: il tecnico dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave. Oltre a Nuamah, fermato dal Giudice sportivo, anche il capitano Pietro Iemmello sarà assente per squalifica. Queste assenze, in special modo quella di Iemmello, costringeranno a modificare l’attacco, cercando alternative per mantenere pericolosità e concretezza in zona gol. A guidare il reparto offensivo sarà Pittarello, affiancato da Liberali, giovane talento che nelle ultime settimane si è messo in evidenza anche con la maglia dell’Under 19 in Calabria, e probabilmente Di Francesco. A centrocampo confermata la coppia Pontisso-Petriccione, mentre sulle fasce agiranno Favasuli e Alesi, incaricati di sostenere sia la fase offensiva sia quella difensiva. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Di Francesco; Pittarello. All.: Aquilani.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Ciurria, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani; Petagna, Cutrone. All.: Bianco.

Foto Us Catanzaro

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