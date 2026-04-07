Catanzaro, la gara che conferma (e avverte). Cosenza, il limite da superare. Crotone, un rallentamento che preoccupa

crema&amarezza

È stato un turno “pasquale” non brillantissimo per le calabresi. Ha vinto solo il Cosenza contro il Foggia: tre punti che significano terzo posto solitario. Pareggio beffardo per il Catanzaro con il Monza, mentre il ko di Crotone contro il Giugliano fa preoccupare soprattutto in vista dei playoff.

Catanzaro, la gara che conferma (e avverte)

C’è un paradosso, sottile eppure evidente, che ha attraversato la Pasquetta del Catanzaro: uscire dal campo con un pareggio che sa di occasione sfumata, ma con la consapevolezza, sempre più concreta, di appartenere al tavolo delle grandi. Dopo lo schiaffo di Cesena, serviva una risposta. Non tanto nel risultato, quanto nella postura. E il Catanzaro l’ha data, eccome. Contro una corazzata come il Monza, la squadra di Aquilani ha mostrato personalità, coraggio e qualità di gioco. Senza il suo riferimento offensivo più naturale, Pietro Iemmello, e per lunghi segmenti in inferiorità numerica, i giallorossi hanno costruito una prestazione che va oltre il punteggio. Il dato più interessante non è il punto in classifica, ma la sensazione – ormai difficilmente contestabile – che questo Catanzaro possa davvero misurarsi con chiunque. Non è più un’illusione di sistema o un momento di forma: è una struttura mentale. E nei playoff, si sa, la testa pesa quanto (se non più) delle gambe. Eppure, proprio qui si annida il limite che rischia di diventare fatale. Perché se è vero che la maturità si misura nella capacità di giocarsela con tutti, è altrettanto vero che si certifica nei dettagli. E i dettagli, ieri, hanno tradito. Subire un gol al 96’, contro una squadra ridotta in nove uomini, non è un episodio: è un piccolo campanello d’allarme. Nei playoff, certe disattenzioni non si perdonano. E non si recuperano. La corsa, ora, è tutta nella gestione. Difendere il quinto posto non è un obiettivo minimale, ma una piattaforma strategica. Arrivarci con questa identità, però ripulita dagli eccessi e dalle ingenuità, è la vera sfida. Perché il Catanzaro visto contro il Monza ha già il profilo della sorpresa. Deve solo decidere se vuole essere anche una sentenza.

Crema: la reazione, piena e consapevole, dopo Cesena; la capacità di restare dentro la partita anche nelle condizioni più sfavorevoli; la continuità realizzativa di Pontisso; soprattutto, la percezione nitida che questo Catanzaro abbia ormai smesso di chiedere il permesso.

Amarezza: quel minuto 96 che pesa più del risultato. Perché prendere gol in superiorità numerica, a partita virtualmente chiusa, non è solo sfortuna.

Cosenza, il limite da superare

La vittoria di misura del Cosenza contro il Foggia non è stata una dichiarazione di forza, ma qualcosa di più sottile e, forse, più affidabile: una prova di resistenza. Non brillante, non pienamente convincente, ma concreta. E nei playoff di serie C – territorio anarchico per definizione – la concretezza vale più del talento esibito. Chi cerca bellezza rischia di uscire presto; chi sa soffrire, spesso resta.

La squadra di Buscè potrebbe arrivarci da terza, con il vestito delle “big in costruzione”. Un’etichetta che può aiutare nei primi passi, ma che diventa rapidamente un peso se scambiata per certezza. Perché il Cosenza ha dimostrato di sapersi reinventare, ma non ancora di sapersi imporre senza oscillazioni. E i playoff, si sa, non perdonano le mezze identità.

Eppure, qualcosa c’è. Si vede nella crescita nervosa e tecnica di Baez – al netto di errori dal dischetto da 4 in pagella – e si intravede nella prospettiva di ritrovare pedine come Mazzocchi e Kourfalidis. Ma soprattutto si percepisce in una tenuta mentale che, in un anno così, non era affatto scontata. Il Cosenza è vivo, ed è già una notizia.

Poi c’è il paradosso più grande, quello che nessuna tattica può risolvere: il “Marulla”. Fortino sì, ma senz’anima. Una casa che protegge ma non scalda, che custodisce ma non spinge. Il silenzio sugli spalti pesa quanto un gol subito, perché racconta una frattura che va oltre il campo. In condizioni normali, questa squadra avrebbe già il profilo della favorita credibile. Così, invece, resta sospesa: forte ma fragile, compatta ma isolata. E nei playoff, l’isolamento è un lusso che non ci si può permettere.

Crema: il gol di Ciotti è una piccola lezione di calcio contemporaneo: l’importanza dei giocatori “senza definizione”, quelli che riempiono gli spazi prima ancora dei ruoli. La sua duttilità è diventata necessità, e la necessità, spesso, costruisce i titolari più affidabili.

Amarezza: mille e duecento spettatori, molti bambini, accompagnati dai genitori che fanno numero grazie alle iniziative gratuite del club. Più che una partita, una fotografia. Tenera e impietosa insieme. Perché mentre la squadra combatte e cresce, intorno resta un vuoto che non è solo numerico, ma emotivo. La distanza tra una società che finge di non vedere e una piazza intera stanca a giusta ragione, continua a essere la vera notizia: silenziosa, costante, pericolosamente decisiva.

Crotone, un rallentamento che preoccupa

Ci sono rallentamenti che fanno rumore, altri che si insinuano in silenzio, quasi con discrezione. Quello del Crotone appartiene alla seconda categoria: non fragoroso, ma abbastanza evidente da imporre una riflessione. I numeri, del resto, non si prestano a interpretazioni romantiche: quattro punti nelle ultime quattro gare sono un cambio di passo, e non in meglio. Non tanto fisico – le gambe non sembrano tradire – quanto mentale. Perché il rallentamento arriva nel momento meno opportuno, quando la classifica andava aggredita e non gestita. E invece qualcosa si è inceppato: ritmo, brillantezza. I rossoblù restano una squadra strutturata, ma meno fluida rispetto a un mese fa, meno incisiva, meno feroce. E mentre il tempo si accorcia, l’orizzonte si complica. I playoff si annunciano come una giungla competitiva, popolata da piazze pesanti come Catania, Salernitana e Cosenza, giusto per restare nel girone C, ognuna con ambizioni e pressione specifica. In questo contesto, arrivarci bene non è un dettaglio: è tutto. Il punto, allora, non è se il Crotone abbia rallentato. Il punto è perché, e soprattutto per quanto.

Crema: più che alla prestazione contro il Giugliano, conviene aggrapparsi a un concetto. Quello espresso da Emilio Longo: l’ossessione per il miglioramento. È una parola forte, necessaria. Perché nei playoff non vince sempre la squadra migliore, ma quella più pronta a diventarlo nel momento esatto in cui conta. E il Crotone, per qualità e struttura, ha ancora tutto per esserlo.

Amarezza: il mese che doveva essere trampolino si è trasformato in una zona grigia. Proprio quando serviva uno scatto, è arrivato un passo indietro. Le attenuanti esistono, ma non bastano più. Perché certi smarrimenti, se non elaborati, diventano abitudini. E allora sì, il rischio non è perdere, ma riconsegnarsi, ancora una volta, alla delusione.

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