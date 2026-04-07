Il caso Chiara e Giulia di Ricadi, svolta dopo l’incontro in Regione. «Il sindaco si è preso dieci giorni»

la vicenda

C’è una svolta nella vicenda di Chiara e della figlia Giulia, la bambina disabile dalla nascita, che potrebbero finalmente ottenere una casa adeguata e senza barriere architettoniche dopo un incontro in Regione Calabria. A raccontarlo a «La Vita in diretta» è stata Pasqualina Straface, assessore regionale al Welfare: «Il sindaco di Ricadi si è assunto l’impegno di avviare una contrattazione pacifica con gli occupanti abusivi per convincerli a liberare l’appartamento di via Roma. Il sindaco si è preso dieci giorni, il tempo necessario per avviare tutte le procedure tecniche».

Intanto, la famiglia che occupa attualmente l’alloggio non sarà lasciata per strada: sarà infatti proposta loro la casa precedentemente destinata a Chiara, che si trova a San Nicolò. Ma, ha sottolineato l’assessore, «noi vogliamo prima avviare una soluzione più tranquilla e pacifica. In ogni caso, l’ordinanza di sgombero va fatta. Per legge va fatta, perché c’è un’occupazione abusiva».

Un passo avanti importante per Chiara e per la piccola Giulia. «Non è una cosa che accadrà subito, però questa volta c’è stato l’impegno di tutti», ha rimarcato Chiara. «È stato prenotato questo cingolo. Non è un montascale, perché, come avevo già detto, lì non si può montare un montascale. Vediamo adesso quando arriverà». Poi il passaggio più toccante: «Mia figlia Giulia, se potesse parlarmi, sarebbe sicuramente orgogliosa di me. Mi direbbe: “Mamma, non mollare mai”. E io non mollo. Non mollo per lei».