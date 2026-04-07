Vibo, arrivano altri soldi per la scuola di Vena Superiore: Mangialavori annuncia 1,6 milioni di euro

un nuovo edificio

VIBO VALENTIA «Quando mesi fa ho assunto l’impegno di sostenere la realizzazione della nuova scuola di Vena Superiore, sapevo quanto questo progetto rappresentasse un’esigenza sentita e attesa da tantissime famiglie. Oggi, grazie a un mio emendamento approvato in Commissione sul DL PNRR, arrivano ulteriori 1,6 milioni di euro che consentiranno di completare il finanziamento, già da me ottenuto nell’ultima manovra finanziaria, di un’opera fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi e per la crescita del territorio». Ad annunciarlo il presidente della Commissione bilancio della Camera dei Deputati Giuseppe Mangialavori. «Sono profondamente felice di aver contribuito a gettare le basi per trasformare in realtà un sogno coltivato da anni dalla comunità di Vena Superiore. Una scuola moderna, sicura, funzionale è un investimento sulla dignità e sulle opportunità dei nostri figli. Peccato per le polemiche sollevate dalle forze di opposizione, tra l’altro le stesse forze politiche oggi alla guida del Comune di Vibo Valentia, che hanno ritenuto opportuno contestare un intervento che porta risorse, sviluppo e servizi a un territorio per troppo tempo lasciato ai margini. Io continuerò a lavorare con serietà e determinazione, come ho sempre fatto, affinché Vibo Valentia e tutte le sue frazioni possano ottenere ciò che meritano. Le polemiche passeranno, le opere resteranno».

Le opposizioni protestano: «A Vibo una pioggia di soldi»

In Commissione, alla notizia dei finanziamenti per la scuola di Vena Superiore gli esponenti di Pd, M5S e Avs avevano mostrato perplessità. «Vorremmo capirci di più», ha detto l’esponente Avs Marco Grimaldi rivolgendosi ai rappresentanti del Governo in commissione. «Non comprendo perché dover intervenire in modo così specifico, peraltro andando a togliere soldi dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», ha detto invece la deputata Pd Silvia Roggiani. «A Vibo Valentia vanno una pioggia di soldi, differenza di altri Comuni italiani. Non mi sembra corretto», ha aggiunto l’esponente M5s Gianmauro Dell’Olio ricordando che anche un’altra norma della legge di Bilancio destinava risorse «per un oratorio di Vibo Valentia».

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