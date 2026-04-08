Crotone, la pace dopo le percosse: il consigliere Ioppoli ritira la querela contro il sindaco Voce

il chiarimento

CROTONE Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce (nella foto) e il consigliere comunale Ernesto Ioppoli coinvolti in una vicenda da cui è scaturita una querela sporta dal secondo nei confronti del primo per il reato di percosse, hanno avuto un incontro nel quale il sindaco Voce, dopo averlo già fatto pubblicamente, si è scusato di persona con il consigliere Ernesto Ioppoli per il comportamento mantenuto nei suoi confronti, mostrandosi rammaricato e sinceramente dispiaciuto. Il consigliere Ioppoli, d’altro canto, si è detto anch’egli rammaricato per le parole rivolte al sindaco, in conseguenza di alcune espressioni che ne mortificavano il suo ruolo di consigliere comunale, che, probabilmente, hanno provocato la disdicevole reazione. Pertanto, a distanza di tempo, sia il sindaco Voce che il consigliere Ioppoli, hanno convenuto sul fatto che un episodio, per quanto increscioso e riprovevole, non può intaccare la stima reciproca che è necessario far prevalere per superare l’accaduto. All’esito dell’incontro, il consigliere Ioppoli è venuto nella determinazione di rimettere la querela a suo tempo presentata nei confronti del sindaco, il quale, preso atto con soddisfazione della volontà espressa dal consigliere, ha dichiarato di voler accettare la remissione di querela.