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Elezioni comunali a Cosenza, «Legalità Democratica presenta una propria lista»

A comunicarlo è Maximiliano Granata, figura di riferimento del movimento e attuale presidente del Consorzio Valle Crati

Pubblicato il: 08/04/2026 – 9:13
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Elezioni comunali a Cosenza, «Legalità Democratica presenta una propria lista»

COSENZA Il movimento Legalità Democratica annuncia ufficialmente la propria partecipazione alle prossime elezioni comunali di Cosenza con una lista autonoma. A comunicarlo è Maximiliano Granata, figura di riferimento del movimento e attuale presidente del Consorzio Valle Crati. «Saremo presenti con una nostra lista – afferma Granata – per portare avanti un progetto politico fondato su legalità, trasparenza e tutela dei cittadini. Non intendiamo scendere a compromessi con le logiche tradizionali di mancanza di correttezza amministrativa. Secondo quanto dichiarato, la lista civica punterà a rappresentare un’alternativa rispetto al partito politico tradizionale, con particolare attenzione ai temi della gestione dei rifiuti, della depurazione delle acque e della lotta all’illegalità». «Cosenza ha bisogno di una classe dirigente che metta al centro l’interesse pubblico». Il movimento è già al lavoro per la costruzione della squadra e del programma elettorale, che dovrebbe essere presentato nelle prossime settimane. Non è ancora chiara la posizione politica del movimento. Con questa mossa, Legalità Democratica si prepara dunque a entrare ufficialmente nella corsa per Palazzo dei Bruzi, contribuendo a rendere ancora più articolato il quadro politico cittadino in vista del voto.

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