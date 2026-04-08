La cultura come investimento sul territorio: Bcc Mediocrati sostiene la valorizzazione del Cedro di Calabria

l’iniziativa

La promozione e la valorizzazione del patrimonio identitario calabrese trovano oggi un’ulteriore concreta espressione attraverso il sostegno della BCC Mediocrati al lavoro di ricerca e divulgazione dedicato al Cedro. Nell’ambito del progetto Bibliobanca, la BCC Mediocrati ha sostenuto le attività di pubblicizzazione del volume “Melon, Citrus, Cedro? Un dossier documentario su una pianta dalla tradizione antica”, realizzato dal Dott. Gianbattista Sollazzo, esperto degli aspetti storico-culturali del “Divino Agrume” – come amava definirlo il Prof. Franco Galiano, già Presidente dell’Accademia Internazionale del Cedro – impegnato da anni nel lavoro di valorizzazione e divulgazione di questa straordinaria risorsa calabrese.

L’iniziativa

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio e coerente con le politiche di promozione e tutela del comparto agricolo e delle identità territoriali poste in essere dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, guidato dall’On. Gianluca Gallo, e da ARSAC, sotto la direzione della Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri, il cui supporto istituzionale ha reso possibile la pubblicazione del primo dossier-documentario dedicato al mêlon-citrus.

“Il volume – si legge in una nota – rappresenta un lavoro di ricostruzione delle principali fonti storiche e culturali relative al Cedro, ponendole in relazione con la Calabria e, in particolare, con l’area dell’alto Tirreno cosentino, oggi conosciuta come Riviera dei Cedri, contribuendo così a rafforzare la consapevolezza attorno a uno dei principali marcatori identitari regionali.

Un sentito ringraziamento è rivolto, da parte dell’autore dell’opera, al Presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino, per aver accolto con entusiasmo lungimiranza il progetto, riconoscendone il valore socioeconomico, culturale e strategico per l’intera Calabria. Attraverso questa iniziativa, l’Istituto conferma il proprio ruolo di banca di comunità, capace di sostenere non solo lo sviluppo economico, ma anche la crescita culturale e sociale del territorio. Il sostegno della BCC Mediocrati ha consentito al giovane autore calabrese – già componente dell’unità tecnica per il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) “Cedro di Santa Maria del Cedro” – di promuovere e valorizzare, attraverso le sue ricerche, un patrimonio materiale e immateriale che travalica la dimensione agricola, divenendo simbolo di dialogo e confronto interculturale, ed elemento di internazionalizzazione dell’immagine della Calabria. È attualmente in fase di organizzazione una presentazione pubblica dell’opera, che costituirà un ulteriore momento di approfondimento e condivisione, nel corso del quale emergeranno nuove traiettorie di sviluppo del percorso già intrapreso. In un contesto in cui la valorizzazione e tutela delle eccellenze territoriali rappresenta una leva strategica per lo sviluppo, il contributo della BCC Mediocrati si configura come un esempio concreto di investimento responsabile nel capitale culturale e umano della Calabria, capace di generare impatti duraturi in termini di prospettive, coesione, attrattività e crescita socioeconomica”.