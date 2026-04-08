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Sparatoria nel centro storico di Tropea, ferito un uomo. Individuato l’aggressore

La vittima non sarebbe in pericolo di vita. Alla base dell’agguato ci sarebbe una disputa personale

Pubblicato il: 08/04/2026 – 18:47
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Sparatoria nel centro storico di Tropea, ferito un uomo. Individuato l’aggressore

TROPEA Colpi d’arma da fuoco nel centro cittadino di Tropea. Secondo le prime ricostruzioni, una persona è rimasta ferita: la vittima è un uomo di 38 anni, meccanico incensurato, immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Gli elementi raccolti finora portano a escludere un collegamento con ambienti criminali, alla base dell’agguato ci sarebbe una disputa personale. L’aggressore si è dato alla fuga subito dopo aver sparato, ma sarebbe già stato individuato dagli investigatori. Non si esclude, inoltre, che l’arma utilizzata fosse detenuta illegalmente, in assenza di un regolare porto d’armi(redazione@corrierecal.it)

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