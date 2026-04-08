Successo a Cosenza per la Carovana della Prevenzione. «Portiamo la salute tra i cittadini»

Cosenza – Città in Salute

COSENZA Tre giornate dedicate alla salute, alla prevenzione e alla sensibilizzazione animeranno Piazza dei Bruzi, nel cuore di Cosenza, dove da oggi mercoledì 8 a venerdì 10 aprile farà tappa la Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante promosso da Komen Italia. L’iniziativa, inserita nell’ambito della manifestazione “Cosenza – Città in Salute”, offrirà gratuitamente attività di informazione e screening, con particolare attenzione alla prevenzione dei tumori del seno, coinvolgendo associazioni e cittadini in un percorso concreto di tutela della salute. Stamattina, all’evento, tra gli altri, presenti anche il sindaco Franz Caruso, insieme all’assessore alla Salute Maria Teresa De Marco e il dottor Roberto Caporale, referente della Fondazione per il tuo Cuore dell’Anmco.

Caruso: «Un’iniziativa che funziona»

«Quando le iniziative hanno successo, soprattutto quando sono fatte per stare accanto ai cittadini e aiutarli nella prevenzione, si ripetono. Questa è un’altra edizione di Cosenza Città in Salute che, già dai primi minuti, dimostra di funzionare. L’abbiamo riproposta con entusiasmo e migliorata, offrendo più possibilità di screening in diversi ambiti medici. La prevenzione significa dare a tutti l’opportunità di controllarsi gratuitamente, soprattutto perché molte patologie non si manifestano e spesso tra liste d’attesa e costi del privato non tutti riescono a curarsi. L’anno scorso sono emerse malattie non diagnosticate e si è intervenuti in tempo: per questo abbiamo voluto ripetere l’iniziativa, che sta già registrando una grande partecipazione», ha dichiarato stamattina il primo cittadino Franz Caruso.

Caporale: «Il messaggio è passato, importante orientare i cittadini»

«Sembra che il messaggio sia passato e che ci sia una reale esigenza di questi servizi. Da anni ci occupiamo di screening per individuare fattori di rischio cardiovascolare e già nelle prime ore abbiamo riscontrato diversi casi da approfondire. I problemi più frequenti restano pressione alta, colesterolo e glicemia, spesso sottovalutati. Possiamo effettuare screening completi per circa cento persone al giorno, ma accogliamo tutti anche per un colloquio: è importante orientare i cittadini e suggerire eventuali esami da fare», ha spiegato invece il dottor Roberto Caporale referente della Fondazione per il tuo Cuore dell’Anmco.

De Marco: «L’obiettivo è sensibilizzare la comunità su prevenzione»

«Abbiamo organizzato anche momenti di confronto con i giovani su temi come dipendenze e bullismo, che sono problemi sociali rilevanti. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità su prevenzione, attività fisica ed educazione alla salute. La risposta è stata molto positiva, con file agli stand fin dalle prime ore. Vogliamo portare la salute tra i cittadini e rendere questo progetto un punto di riferimento stabile, capace di crescere e coinvolgere sempre più persone, soprattutto chi ha meno accesso ai servizi», ha aggiunto l’assessore alla Salute del Comune di Cosenza Maria Teresa De Marco. (redazione@corrierecal.it)

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