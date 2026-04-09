Crotone, la Corte europea condanna l’Italia per la detenzione di un minore

voto unanime

CROTONE La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato all’unanimità l’Italia nel caso H.D. c. Italia, con il voto favorevole dei 7 giudici della Camera. La sentenza stabilisce che il governo italiano ha violato molteplici articoli della Convenzione, tra cui il divieto di trattamenti inumani e degradanti (Art. 3) e il diritto alla libertà (Art. 5), per aver detenuto un minore del Burkina Faso per circa cinque mesi all’interno del centro per adulti Sant’Anna Cara di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. I giudici di Strasburgo hanno riscontrato condizioni di accoglienza inadeguate, caratterizzate da sovraffollamento e scarsa igiene, sottolineando l’assenza di una base legale chiara per la detenzione del minore e la mancanza di informazioni fornite in una lingua a lui comprensibile. Oltre alla violazione del diritto a un ricorso effettivo (Art. 13), la Corte ha disposto un risarcimento di 6.500 euro per danni non patrimoniali e 4.000 euro per spese legali, evidenziando il fallimento delle autorità italiane nel proteggere un soggetto vulnerabile arrivato nel Paese nel giugno 2023.