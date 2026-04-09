Illuminazione stradale a Bianchi, assolto Mario Moraca. Era accusato di calunnie

la sentenza

COSENZA Mario Moraca è stato assolto dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Cosenza, (giudice De Felice) dal reato di calunnie. Secondo l’accusa, avrebbe accusato l’amministrazione comunale di Bianchi ed in particolare il sindaco, di non aver manutenuto correttamente l’illuminazione stradale. Da quanto emerso, Muraca aveva presentato in precedenza un esposto a cui era seguita una verifica da parte della pg, secondo cui vi era un corretto funzionamento. L’imputato stamane, ha spiegato come non potesse conoscere la circostanza relativa all’esatta collocazione dei pali della luce, se fossero situati su strada privata o comunale ed è stato assolto con formula dubitativa dal Tribunale, la Procura aveva invocato una condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione. L’imputato è stato difeso dagli avvocati Amelia Ferrari e Giuseppe Mastrangelo. (f.b)