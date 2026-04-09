Processo sulle presunte violenze al Liceo Valentini-Majorana di Castrolibero, aggredito il prof Bastone

il caso

COSENZA Avrebbe aggredito verbalmente e colpito al volto il professore Angelo Bastone (difeso dagli avvocati Attilio Santiago e Giovanni Consoli), imputato nel processo in corso dinanzi al tribunale di Cosenza per fare luce sulle presunte molestie consumate al liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero. Il professore di matematica e fisica, da quanto emerso, sarebbe stato aggredito dal padre di una delle parti offese. Era appena terminato l’esame di una delle presunte vittime, quando l’uomo si sarebbe scagliato contro l’imputato mentre la giudice si era ritirata in camera di consiglio per una breve pausa, prima dell’esame di un’altra testimone. L’udienza è stato sospesa e poi rinviata, mentre la giudice Stefania Antico ha disposto la trasmissione degli atti in procura. Testimone dei fatti sarebbe stato anche il pm, che poi avrebbe raccontato i dettagli del’aggresione al giudice.

Il caso attirò i media nazionali, tutto partì dalla denuncia di una giovane attraverso la pagina Instagram “call.out.valentini.majorana”. Seugì l’occupazione della scuola da parte dei ragazzi e manifestazioni in piazza per chiedere di fare luce sui fatti raccontati da alcune studentesse. Nel processo si sono costituite parti civili Dalia Aly e il centro anti-violenza “Roberta Lanzino” di Cosenza rappresentate dall’avvocato Marina Pasqua e un’altra delle presunte vittime rappresentate da Luca Donadio.

(f.b.)

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