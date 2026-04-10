Allarme morbillo nel Cosentino, casi in aumento: l’Asp rafforza le misure di prevenzione

la situazione epidemiologica

COSENZA A fronte dell’incremento osservato di casi di morbillo, il Dipartimento di prevenzione «ha prontamente attivato e rafforzato tutte le misure di sanità pubblica previste». Lo fa sapere in una nota l’Asp di Cosenza. In particolare, sono state condotte approfondite inchieste epidemiologiche per ciascun caso segnalato, con l’obiettivo di identificare tempestivamente i contatti stretti e interrompere la catena di trasmissione del virus. È stata garantita la gestione dei casi attraverso l’adozione delle misure di prevenzione previste, con indicazioni puntuali ai soggetti interessati e ai loro contatti, al fine di limitare la diffusione dell’infezione.

Sono state inoltre messe in atto azioni di profilassi nei confronti dei contatti suscettibili, inclusa l’offerta attiva della vaccinazione. Parallelamente, è stata intensificata l’attività di sorveglianza epidemiologica e il monitoraggio dei casi.

Prevenzione e raccomandazioni

In presenza di casi in ambito lavorativo, «i datori di lavoro sono stati invitati a collaborare attivamente nella sorveglianza sanitaria dei contatti e nella diffusione delle informazioni utili alla prevenzione, favorendo l’accesso alle misure di profilassi.

Analogamente, in presenza di casi in ambito scolastico sono state attivate specifiche azioni di controllo e prevenzione: i dirigenti scolastici sono stati invitati a rafforzare la vigilanza sullo stato vaccinale degli studenti e a garantire il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di obbligo vaccinale, ai sensi della Legge n. 119/2017. Sono inoltre stati inviati opuscoli informativi relativi alla gestione e prevenzione delle principali malattie infettive diffusive.

Saranno inoltre attivate iniziative di recupero vaccinale rivolte a diverse coorti di popolazione non adeguatamente immunizzate, in ottemperanza anche a quanto previsto dal Ministero della Salute.

Si ricorda che la vaccinazione contro il morbillo è sicura ed efficace e rappresenta la misura più importante per proteggere sé stessi e la comunità, in particolare i soggetti più vulnerabili».

Il Dipartimento di Prevenzione «continuerà a monitorare attentamente la situazione epidemiologica e a mettere in atto tutte le azioni necessarie per contenere la diffusione della malattia».

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