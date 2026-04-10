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Controlli dei carabinieri a Crotone, eseguiti due provvedimenti restrittivi

Militari dell’Arma in azione tra Isola Capo Rizzuto e Cirò Marina: carcere per un condannato definitivo e per un uomo che ha perso i benefici

Pubblicato il: 10/04/2026 – 13:29
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Controlli dei carabinieri a Crotone, eseguiti due provvedimenti restrittivi

CROTONE Eseguiti dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone due provvedimenti restrittivi disposti dall’autorità giudiziaria. Si tratta, in particolare, di un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di Isola Capo Rizzuto, condannato in via definitiva per il reato di associazione per delinquere, oltre che di un decreto di sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente carcerazione, nei confronti di un’altra persona di Cirò Marina.

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