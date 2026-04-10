Gioia Tauro, al Comune arriva la Commissione d’accesso. Il sindaco Scarcella: «Agito sempre nella legalità, sono serena» – VIDEO

La decisione del prefetto

GIOIA TAURO «Questa mattina il prefetto di Reggio Calabria ha disposto che al comune di Gioia Tauro si insedi la commissione di accesso per verificare la regolarità dei nostri atti amministrativi». L’annuncio, su Facebook, è del sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella che non ha esitato a definirla una notizia «molto brutta per la nostra città». «Noi siamo sereni – ha detto ancora Scarcella – perché sappiamo come abbiamo amministrato in questi quasi due anni di attività istituzionale, perché abbiamo dimostrato con i fatti la linearità della nostra azione amministrativa». E stila un elenco di ciò che è stato fatto dalla sua amministrazione: «A differenza di chi ci ha preceduto, abbiamo fatto le gare soltanto attraverso la SUAP, abbiamo applicato la normativa antimafia, riscosso i tributi, accertato infrazioni e sanzionato». Insomma, spiega Scarcella, «abbiamo contrastato la criminalità togliendo di fatto materialmente dalle loro mani i beni confiscati alla criminalità organizzata e restituendoli ai cittadini».

«Sono una persona per bene e con me tutti gli assessori, tutti i consiglieri comunali. Io sono certa e sicura che la commissione di accesso, che è formata da persone valide e competenti, saprà valutare e potrà valutare, così come sarà, con la opportuna serenità tutti gli atti amministrativi che noi abbiamo prodotto», ha detto ancora il primo cittadino Gioiese. «E posso affermare con il coraggio e con la determinazione che caratterizzano la mia persona e con l’onestà che ha caratterizzato tutta quanta la mia vita, che l’unica forma di condizionamento che questa amministrazione comunale ha avuto è stata quella di voler fare il bene della città di Gioia Tauro».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato