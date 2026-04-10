La Camera di Commercio di Cosenza lancia “Le Buone Idee Lavorano Qui”

l’iniziativa

COSENZA La Camera di Commercio di Cosenza rafforza il proprio impegno nella valorizzazione delle risorse umane e dei processi organizzativi con il lancio del progetto interno “Le Buone Idee Lavorano Qui”. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il lavoro quotidiano dell’Ente è il risultato di

impegno collettivo, collaborazione e creatività diffusa. In questo contesto, anche il contributo di chi opera “dietro le quinte” rappresenta un elemento essenziale per il buon funzionamento dell’organizzazione, pur non essendo sempre immediatamente visibile. Il progetto si pone l’obiettivo di dare spazio e riconoscimento a idee, esperienze e modalità operative che abbiano contribuito a migliorare l’attività dell’Ente, favorendo al contempo la diffusione delle buone pratiche e il rafforzamento di una cultura organizzativa basata sulla condivisione e sulla fiducia reciproca.

Attraverso una piattaforma dedicata, i dipendenti possono proporre la propria esperienza o segnalare quella di un collega, contribuendo a costruire un patrimonio comune di conoscenze e soluzioni. Le iniziative vengono poi oggetto di una votazione interna, anonima e motivata, che consente di individuare e valorizzare i contributi più significativi. L’andamento delle votazioni è consultabile in ogni momento, in un’ottica di piena trasparenza, mentre le esperienze più apprezzate vengono condivise periodicamente

all’interno di momenti dedicati, con l’obiettivo di stimolare la replicabilità delle pratiche positive e il miglioramento continuo dei processi. Il riconoscimento previsto dal progetto ha natura esclusivamente simbolica e culturale: rappresenta uno strumento di valorizzazione interna coerente con i principi di

collaborazione, inclusività e partecipazione che caratterizzano l’azione dell’Ente. Con “Le Buone Idee Lavorano Qui”, la Camera di Commercio di Cosenza conferma il proprio orientamento verso modelli organizzativi innovativi, capaci di mettere al centro le persone e di trasformare le idee in valore condiviso per tutta la comunità lavorativa.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato