Noi Moderati mette radici a Cosenza: «Siamo un partito a livello del marciapiede»

la nuova sede

COSENZA Una proposta moderata che torna al cuore e riscopre il piacere della politica militante, puntando su una sezione aperta a tutti, nei tempi della militanza virtuale fatta sui social. È stata un successo di presenze l’inaugurazione della sede cosentina di Noi Moderati, con i rappresentanti locali e i vertici regionali del partito di Maurizio Lupi.

Passa per un rapido saluto il presidente della Provincia Biagio Faragalli, l’abbraccio con il consigliere regionale Riccardo Rosa è forte e sentito.

«Un partito in forte crescita che lo spazio se lo sta ricavando con la buona politica, con le buone proposte, con la tutela del sistema sanitario, con la valorizzazione di quello che la sanità di buono fa per la nostra terra e per la nostra società – dice Rosa al Corriere della Calabria –. Siamo in consiglio regionale con il centro-destra, siamo leali, lavoriamo bene con Vito Pitaro, siamo forti delle idee e del sostegno della nostra gente, che amiamo e alla quale saremo sempre leali».

«Siamo il partito delle proposte»

«Il nostro – aggiunge Rosa – è il partito delle proposte, un partito dal capillare radicamento sul territorio che si sta creando. Nelle prossime amministrative saremo presenti in quasi tutti e 21 i comuni che andranno al voto e per quanto riguarda la partecipazione alle attività regionali siamo forza di governo, quindi andremo dove la Calabria ci dirà di andare. Siamo pronti a entrare in giunta regionale ma oggi qui mettiamo una seria ipoteca anche sul Comune di Cosenza».

Si attende l’arrivo del segretario regionale Pino Galati, intanto si rivedono volti storici della Dc cosentina, da Franco Pichierri a Franco Petramala. Non poteva mancare il consigliere regionale Vito Pitaro, espressione della Calabria centrale.

Pino Nucaro, 82 anni, un glorioso passato nel PCI, è venuto qui con il giovane nipote, omonimo: «Mi ritrovo in questi valori – commenta sorridendo – quel passato non torna più ma soprattutto adesso i tempi sono cambiati… E con loro, naturalmente, la politica. Qui trovo facce pulite e tanti giovani».

«Una grande partecipazione»

Al taglio del nastro – con Rosa e Pichierri – anche Fulvio Campanaro, commissario cittadino di Noi moderati Cosenza: “È un sogno che finalmente si avvera”. Gli fa eco Pichierri: “In tempi di crisi della politica questa partecipazione è davvero commovente. Il lavoro costante e diuturno dà questi frutti”.

I due locali in via Pasquale Rossi n. 19 che da oggi ospitano la nuova segreteria politica di Noi Moderati Cosenza – «un passo importante che segna il consolidamento della presenza del partito sul territorio provinciale e cittadino» dicono i tesserati bruzi – si riempiono in questo venerdì di primavera.

Il vicesegretario provinciale Marco Tarsitano fa gli onori di casa: «Siamo qui per ascoltare tutti e far diventare le idee concretezza, basta con le decisioni prese dall’alto».

La soddisfazione di Galati e Pitaro

«L’entusiasmo che ho visto in provincia di Cosenza e vedo stasera non l’ho visto altrove, qui il partito è vivo e nei prossimi mesi raggiungeremo grandi risultati», il saluto di Pitaro. «Questa sezione dovrà essere un laboratorio e una fucina di idee, aperta soprattutto ai più giovani».

Per Galati «il nostro apporto sarà decisivo se il centrodestra vorrà vincere, anche alle prossime Politiche. Vedo tanta gente stasera e in una città come Cosenza è un segnale importantissimo, dimostriamo di essere una comunità inclusiva e non autoreferenziale».

«Il partito – commenta NM Cosenza – ha saputo recuperare e rafforzare il proprio consenso alle elezioni regionali, confermando la validità del proprio percorso politico. Noi Moderati Cosenza compie oggi un ulteriore salto di qualità, strutturandosi in maniera stabile nel cuore della città. Un progetto politico che continua a crescere, testimoniato anche dall’aumento costante del numero di tesserati provenienti da tutta la provincia». (redazione@corrierecal.it)

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