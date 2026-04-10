Salis: «Io anti-Meloni? Potrei pensarci»

la sindaca di Genova

ROMA «Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest’attenzione nazionale mi lusinga». Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo servizio descrivendola come «il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni». «La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso – osserva in apertura d’articolo Bloomberg – sta galvanizzando l’opposizione italiana» riconoscendo in Salis la potenziale competitor dell’attuale premier alle prossime elezioni.

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