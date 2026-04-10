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la sindaca di Genova

Salis: «Io anti-Meloni? Potrei pensarci»

«Se lo chiedono lo prenderei in considerazione»

Pubblicato il: 10/04/2026 – 20:51
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Salis: «Io anti-Meloni? Potrei pensarci»

ROMA «Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest’attenzione nazionale mi lusinga». Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo servizio descrivendola come «il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni». «La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso – osserva in apertura d’articolo Bloomberg – sta galvanizzando l’opposizione italiana» riconoscendo in Salis la potenziale competitor dell’attuale premier alle prossime elezioni.

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