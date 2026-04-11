Calabria, enoturismo in ascesa: tra cantine familiari e l’identità enologica dei vini bianchi
Nel 2026 si stimano circa 18 milioni di italiani coinvolti in esperienze legate al vino, in aumento di 4,5 milioni rispetto al 2024
VERONA La Calabria si prepara a partecipare a Vinitaly 2026: oltre 111 aziende tra produttori di vino, spirits e amari, saranno presenti nella più importante vetrina internazionale dei vini e distillati. Eccellenze che raccontano un territorio in pieno fermento, pronto a sorprendere e a conquistare il cuore dei winelovers protagonisti assoluti dei numeri positivi registrati dall’enoturismo: entrato in una nuova fase evolutiva, caratterizzata da una crescita significativa della domanda e da una profonda trasformazione dei comportamenti dei viaggiatori. Nel 2026 si stimano circa 18 milioni di italiani coinvolti in esperienze legate al vino, in aumento di 4,5 milioni rispetto al 2024. I dati, presentati per Vinitaly da Roberta Garibaldi, presidente di Aite – Associazione Italiana Turismo Enogastronomico – riportano al centro le esperienze nei luoghi di produzione: la partecipazione alle visite ai produttori (dalle cantine ai caseifici, dai frantoi ai pastifici) dei turisti italiani negli ultimi tre anni passata è dal 60% nel 2021 al 77% nel 2025, segnando un deciso rafforzamento dell’interesse verso il contatto diretto con i produttori.
La visita in cantina
L’analisi dei comportamenti dei turisti italiani restituisce un elemento particolarmente significativo: al primo posto tra le esperienze enoturistiche più diffuse si colloca la visita a una cantina a conduzione familiare, seguita dall’acquisto di vini a prezzi vantaggiosi. Questo sorpasso indica una trasformazione rilevante della domanda, sempre più orientata alla relazione e all’incontro con le persone, anche in un contesto fortemente digitalizzato. La cantina diventa sempre più una tappa nel viaggio, indipendentemente dalla destinazione e motivazione principale, più che la meta esclusiva di una vacanza dedicata. La dimensione umana emerge come fattore determinante anche nella fidelizzazione: tra le principali motivazioni per tornare a visitare una cantina già conosciuta, i turisti italiani indicano l’accoglienza e la professionalità del personale come elementi centrali, citati dal 68% dei visitatori. Accanto a questo, si segnalano due ulteriori driver strategici di visita: la facilità di prenotazione e organizzazione dell’esperienza.
L’enoturismo in Calabria
Per lungo tempo associata ai grandi rossi e alla viticoltura costiera, la Calabria sta oggi riscrivendo la propria identità enologica attraverso i vini bianchi. Un cambiamento che nasce nelle aree interne e collinari, dove altitudine, escursioni termiche e suoli diversificati permettono di ottenere profili più tesi, freschi e complessi. In questo contesto si inserisce il lavoro delle Donne del Vino, protagoniste di una lettura contemporanea del territorio e di una valorizzazione sempre più precisa dei vitigni. Dalle brezze marine della costa alle vigne d’altura dell’entroterra, i bianchi calabresi si definiscono oggi per equilibrio, verticalità e identità, offrendo una narrazione nuova, che mette in dialogo paesaggi, competenze e visioni.
E a proposito di enoturismo, la nostra regione è meta tra le più ricercate e apprezzate dai winelovers che desiderano trascorrere il proprio tempo di relax in cantine, all’insegna della qualità e del rispetto dell’ambiente. I recenti eventi come Vinitaly and the City, Merano Wine Festival e il Concours Mondial de Bruxelles hanno spinto gli imprenditori ad aprire le cantine, investendo sull’accoglienza, rendendole coinvolgenti con proposte sempre più aperte alla multiculturalità e all’autenticità. L’enoturismo, d’altro canto, è una forma di aggregazione: il filo conduttore della passione per il vino consente a tantissimi appassionati di divertirsi a contatto con la natura, in maniera totalmente eco sostenibile, arricchendosi di sapori e di cultura che solo il mondo enologico riesce a donare. (f.b.)
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